Halidu Bešliću so se poklonili v številnih mestih po Evropi

V Sarajevu so se s pogrebno slovesnostjo poslovili od pevca Halida Bešlića. Kot poročajo predvsem bosanski mediji, naj bi se kralju sevdaha prišlo pokloniti približno 80.000 ljudi, ki so se zbrali na ulicah, z zborovanji pa so se ga v minulih dneh spomnili tudi v številnih mestih po Evropi, tudi v Ljubljani.

Glasba Halida Bešlića ni zaznamovala le bosanske glasbene scene, temveč se je širila tudi po vsej Evropi in širše. To dokazujejo tudi številna zborovanja v mestih z močno bosansko diasporo, kjer so se s petjem njegovih pesmi in govori spomnili na nedavno umrlega 71-letnega kralja sevdaha.

Halid Bešlić je veljal za kralja sevdaha. FOTO: Profimedia icon-expand

Družbena omrežja so preplavili videoposnetki, na katerih množice, zbrane na mestnih trgih ali drugih središčih, pojejo Bešlićeve pesmi, mahajo z zastavami in v zrak dvigajo napise s posvetili v spomin na pokojnega glasbenika. Posnetke so pospremili s ključniki njegovega imena, kraja zborovanja in besedami 's srcem za Halida'.

Poleg naše prestolnice, kjer so se zbrali pred Stožicami in zapeli njegovo uspešnico Miljacka, so se mu med drugim poklonili tudi v Zagrebu, Münchnu, Splitu, Frankfurtu, Zürichu, Gradcu, Hamburgu, Dortmundu, Luksemburgu, Stockholmu ter v Kanadi in Avstraliji.

Kralj sevdaha je umrl pri 71 letih po boju z boleznijo. Pevca so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico sprejeli konec avgusta in od takrat odpovedali vse njegove načrtovane koncerte.