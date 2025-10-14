Svetli način
Tuja scena

Halidu Bešliću so se poklonili v številnih mestih po Evropi

Ljubljana, 14. 10. 2025 07.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
32

V Sarajevu so se s pogrebno slovesnostjo poslovili od pevca Halida Bešlića. Kot poročajo predvsem bosanski mediji, naj bi se kralju sevdaha prišlo pokloniti približno 80.000 ljudi, ki so se zbrali na ulicah, z zborovanji pa so se ga v minulih dneh spomnili tudi v številnih mestih po Evropi, tudi v Ljubljani.

Glasba Halida Bešlića ni zaznamovala le bosanske glasbene scene, temveč se je širila tudi po vsej Evropi in širše. To dokazujejo tudi številna zborovanja v mestih z močno bosansko diasporo, kjer so se s petjem njegovih pesmi in govori spomnili na nedavno umrlega 71-letnega kralja sevdaha.

Halid Bešlić je veljal za kralja sevdaha.
Halid Bešlić je veljal za kralja sevdaha. FOTO: Profimedia

Družbena omrežja so preplavili videoposnetki, na katerih množice, zbrane na mestnih trgih ali drugih središčih, pojejo Bešlićeve pesmi, mahajo z zastavami in v zrak dvigajo napise s posvetili v spomin na pokojnega glasbenika. Posnetke so pospremili s ključniki njegovega imena, kraja zborovanja in besedami 's srcem za Halida'.

Poleg naše prestolnice, kjer so se zbrali pred Stožicami in zapeli njegovo uspešnico Miljacka, so se mu med drugim poklonili tudi v Zagrebu, Münchnu, Splitu, Frankfurtu, Zürichu, Gradcu, Hamburgu, Dortmundu, Luksemburgu, Stockholmu ter v Kanadi in Avstraliji.

Kralj sevdaha je umrl pri 71 letih po boju z boleznijo. Pevca so zaradi zdravstvenih težav v bolnišnico sprejeli konec avgusta in od takrat odpovedali vse njegove načrtovane koncerte.

KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davao
14. 10. 2025 08.57
Nikoli ga videl niti poslušal tiste glasbe,kjer slišiš zgolj dolgo vlečenje samoglasnikov iz grla na koncu besed...
ODGOVORI
0 0
Rožice so zacvetele
14. 10. 2025 08.50
+1
Aleksei, hočeš morda reči, da ste spodnji med najbolj razgledanimi v svetu? 😂 Ja, če veliko hodite v hribe, potem imate res lep razgled, če greste pa večkrat v planine, ste pa resnično bolj razgledani= imate večx razgled.
ODGOVORI
2 1
13klu?
14. 10. 2025 08.49
+2
Ga pogrešam kot lanski sneg
ODGOVORI
3 1
E.Nigma
14. 10. 2025 08.46
+1
Koliko jih bo šele Tomsonu
ODGOVORI
2 1
mptour
14. 10. 2025 08.41
+4
Vsaka čast gospodu, ampak močno pretiravate s temi prispevki.
ODGOVORI
4 0
Oliguma
14. 10. 2025 08.40
+0
Lahko bi vsi južni šli na pogreb..brez povratne karte in dole svirajte.
ODGOVORI
2 2
Omreznina2024
14. 10. 2025 08.36
+9
spet še en plačan pripevek, ha.
ODGOVORI
9 0
Rožice so zacvetele
14. 10. 2025 08.35
+7
Se sploh čudite, da Evropa propada, jaz že dolgo ne. Po vsem svetu je polno spodnjih, ki primorejo k temu propadu. Najprej so uničili svoje republike, sedaj pa še tuje.
ODGOVORI
8 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.41
-4
S čim uničujejo, z glasbo? Verjamem da foušija dela.
ODGOVORI
1 5
Posteni
14. 10. 2025 08.53
-1
Ne z glasbo majstr.. z vaso (ne)kulturo.. glasba je samo nekaj s cimer zastrupljate okolico... pa ne mislim na beslica ker ga btw redko vrtite ..
ODGOVORI
0 1
Joe70
14. 10. 2025 08.34
+10
Balkanci ne sprejemajo ničesar drugega, ko pa grejo drugam se nočejo prilagoditi. Ne jeziku, ne okolju.
ODGOVORI
11 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.42
-6
Se ti bo še kolcalo za tistimi od dol, ko ti pridejo Azijci, že sedaj jih skorej 5 kilo v Sloveniji. Čakj čakaj, boš jokal za Mujotom, verjemi.
ODGOVORI
0 6
Posteni
14. 10. 2025 08.45
+3
Lej prišlek.. da tineki povem.. od vas razen balkanske folklore nismo dobili skoraj nicesar.. in tolk bomo dobili tud od azijcev.. razen njihove folklore...
ODGOVORI
4 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.48
-3
Dobili ste nove ceste, bloke, če nas ne bi bilo, bi se vozil po makadamu, ker ne da nočete delati, tudi ne znate ahahahahaha, buaaaaaa
ODGOVORI
0 3
Posteni
14. 10. 2025 08.57
Vidim da tvoja nerazgledanost kar raste in raste... sicer se ne cudim ker vas kr neki poznam in ste prvaki na tem podrocju
ODGOVORI
0 0
Modremisli
14. 10. 2025 08.34
+12
potemtakem bi bil boljši naslov vsi Bosanci so se zbirali.po celem svetu.
ODGOVORI
12 0
Rožice so zacvetele
14. 10. 2025 08.32
+9
Se pa vidi, da so v Sloveniji na vodilnih mestih samo oni od dol, saj slovenskih novic sploh več ni, favorizirajo samo svoje od dol, čeprav so mrtvi že doooolgo časa. Slovenci nismo skoraj nič več omenjeni v svoji "bivši" državi, Sloveniji. Kaj bi bilo, če se vsi Slovenci preselimo v 1 južno državo. Tu bi vse propadlo, kot je propadlo dol, kjer bi bili pa mi, bi pa zopet vzcvetelo, kot nam je cvetelo, doklet niso začeli masovno riniti gor.
ODGOVORI
11 2
Joe70
14. 10. 2025 08.36
+8
Natanko tako. Zadnjič v Novi Gorici Magnifico in Balkanska muzika. Verjetno so izbirali oni od dol.
ODGOVORI
9 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.45
-3
Se ti bo še kolcalo za tistimi od dol, ko ti pridejo Azijci, že sedaj jih skorej 5 kilo v Sloveniji. Čakj čakaj, boš jokal za Mujotom, verjemi
ODGOVORI
0 3
Omreznina2024
14. 10. 2025 08.31
+7
Ah, brez veze.
ODGOVORI
8 1
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.30
-8
Odšel je veliki človek in to v velikem slogu. Na pogrebu se je zbralo slabih 100.000 ljudi. To veliko pove o veličini in dobroti tega človeka. Tisti, ki nikoli ni slišal zanj, je slišal sedaj.
ODGOVORI
4 12
Posteni
14. 10. 2025 08.38
+3
Zdej pa nehite bluzit.. bil je dober pevec in " ljudina" vse ostalo kar pa folk pocel je pa patetika.. velicina cloveka se ne odraza z folkloro ampak spominom na njega.. naj pociva v miru..
ODGOVORI
4 1
Mukec
14. 10. 2025 08.24
+9
Pretiravanje je v človeški naravi....
ODGOVORI
13 4
vicente
14. 10. 2025 08.17
+9
če se vsi ti vrnejo bosna poči po šivih
ODGOVORI
13 4
Uporabnik1888402
14. 10. 2025 08.35
-5
Slovensko gospodarstvo se prej ...
ODGOVORI
0 5
Rožice so zacvetele
14. 10. 2025 08.38
+4
Uporabnik, nič čudnega, saj ga vodijo taspodnji.
ODGOVORI
5 1
Potouceni kramoh
14. 10. 2025 08.17
+11
Dobro je včeraj povedal hrvaški novinar pri Marcelu...ni prišla Slovenija na Hrvaško in na Balkan ampak Balkan v Slovenijo.
ODGOVORI
16 5
sseebbaa
14. 10. 2025 08.14
+14
po evropi so se zbrali samo "uni ob dol"...vprašajte avtohtone prebivalce evropskih držav, če ga kdo pozna
ODGOVORI
19 5
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.28
-10
Poznala ga je cela Jugoslavija, medtem ko nobenega Slovenskega pevca ne pozna cela Jugoslavija. Novice o njevi smrti si lahko prebereš tudi na CNN-ju, Guardianu in ostalih svetovnih medijih.
ODGOVORI
3 13
Posteni
14. 10. 2025 08.39
+6
S tvojimi zapisi razen svoje omejenosti ne poves nicesar.. nicesar majstr.. zdej si pa zavrti miljacko al pa put me zove..
ODGOVORI
6 0
Aleksei Kaar
14. 10. 2025 08.45
-4
Razgledan človek prepozna sočloveka, omejen pa širi sovražtvo
ODGOVORI
0 4
Posteni
14. 10. 2025 08.50
In kdo širi sovrastvo v tvojem primeru ?? Kvalifikacija v smislu " kdo pa pozna kateregakoli vasega pevca" je zaljiva in prepotentna... razmisli...
ODGOVORI
0 0
