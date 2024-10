Halle Bailey in raper DDG sta se razšla: To je najboljša pot za naju

Igralka Halle Bailey in raper DDG sta leto po prihodu prvorojenca, ki sta ga poimenovala Halo , prekinila zvezo. Raper je odločitev razglasil in pojasnil na svojem Instagramu, kjer je zapisal, da sta o tem veliko govorila in na koncu sprejela odločitev, za katero verjameta, da je najboljša za vse vpletene.

"Dragi prijatelji in podporniki, po daljšem premisleku in čustvenih pogovorih sva se s Halle odločila, da greva vsak svojo pot. Odločitev ni bila lahka, vendar verjameva, da je to najboljša pot za naju. Cenim čas, ki sva ga preživela skupaj, in ljubezen, ki sva si jo delila. Kljub spremembam v najinem odnosu ostaja najina ljubezen drug do drugega globoka in resnična. Še vedno sva najboljša prijatelja in se obožujeva," je zapisal DDG, rojen kot Darryl Dwayne Granberry Jr.

Ob tem je dodal, da se bosta osredotočila na individualni poti in vlogi staršev. Nato je oboževalce prosil za razumevanje in podporo, medtem ko se z zvezdnico filmske različice animirane uspešnice Mala morska deklica privajata na novo obdobje.