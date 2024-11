Halle Bailey jezna na nekdanjega partnerja, ker je izpostavil njunega sina

Halle Bailey je bila razočarana nad svojim nekdanjim partnerjem DDG-jem, ki je njunega sina Hala pripeljal s seboj na intervju in ga izpostavil na spletu brez njene privolitve. 24-letnica in 27-letnik sta se razšla prejšnji mesec, skoraj leto dni po tem, ko sta pozdravila njunega prvorojenca. Zvezdnica se je naslednji dan opravičila in priznala, da se je naglo odzvala. Nekateri raperjevi oboževalci so stopili na njegovo stran, saj se jim zdi neprimerno, da ga obtožuje, ker tudi sama večkrat deli sinove fotografije s svojimi devetimi milijoni sledilci.

Zvezdnica Male morske deklice Halle Bailey je javno oštela svojega nekdanjega partnerja DDG-ja. Nad glasbenikom s pravim imenom Darryl Dwayne Granberry Jr. je bila razočarana, ker je njunega sina Hala izpostavil pred 13,8 milijoni sledilcev ustvarjalca vsebin Kaija Cenata.

Mnogi pevčevi oboževalci so stopili na njegovo stran in se spraševali kako je lahko to narobe, če ona večkrat objavi fotografije svojega sina na svoje družbeno omrežje, kjer ima prav tako ogromno sledilcev.

Zvezdnica je na X zapisala: "Živjo vsi. Samo da veste, da sem odsotna in ne odobravam, da je moj otrok nocoj prisoten v oddaji v živo. Ni mi bilo povedano oziroma nisem bila obveščena in zelo sem vznemirjena, da imam svojega otroka pred milijoni ljudi, saj sem njegova mati in zaščitnica, in žalostna sem, da nisem bila obveščena, še posebej ko sem izven mesta." Zapis je kmalu po objavi izbrisala.

V nadaljnji objavi, ki je bil prav tako izbrisana, je povedala, da se bori s hudo poporodno depresijo in skritizirala svojega nekdanjega partnerja, ker ne spoštuje njenih želj."Kot ženska, ki doživlja hudo poporodno obdobje, želim, da se spoštujejo meje," je zapisala. Naslednji dan se je igralka opravičila in zapisala:"Včeraj sem morda res pretiravala in ne bi smela o tem razglabljati na spletu. Vem, da je Halo vedno varen s svojim očetom." Nadaljevala je s pojasnilom, od kod izvirajo njena prvotna čustva."Ne maram, da s preostalim svetom ugotavljam, kaj počne moj otrok," je zapisala in se zahvalila gostitelju oddaje v živo:"Hvala Kai za darila za Hala."