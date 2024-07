Halle Bailey na fotografijah iz počitnic prvič pokazala sinov obraz

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralka se te dni s sinom in partnerjem, raperjem DDG-jem , mudi v Italiji, njihovo skupno dopustovanje pa jo je očitno tako navdušilo, da je to morala deliti s sledilci. " Halo je prvič v Italiji," je zapisala ob galerijo simpatičnih družinskih fotografij, s katerimi je razveselila svoje oboževalce. Vesela družina je pozirala na pomolu, 24-letnica pa je bila videti kot v filmu, s katerim je zaslovela, kot mala morska deklica.

Prve fotografije, na katerih se vidi sinov obraz, je delil tudi ponosni očka in v opisu sledilce vprašal, komu je deček bolj podoben. Ob tem je objavil tudi svojo fotografijo iz otroštva, na kateri je videti praktično enako kot Halo. "Dvojček Halle," so sicer prepričani nekateri, številni pa so nad prikupnim malim dečkom izrazili veliko navdušenje.