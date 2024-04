Halle Bailey o poporodni depresiji: Poskušam priti do zraka in ne utoniti

Igralka Halle Bailey , ki je lani povila svojega prvorojenca, je nedavno objavila videoposnetek na svojih družbenih omrežjih, v katerem je razkrila svoje težave s poporodno depresijo. Halle je dejala, da so njen odziv sprožili nekateri komentarji, ki jih je zasledila o svoji družini. Potem ko je najprej povedala, kako zaljubljena je v svojega "popolnega" sina Hala , je igralka nadaljevala s pogovorom o svojem poporodnem potovanju, odkar je postala mama. "Imam hudo, hudo poporodno depresijo in ne vem, ali se katera novopečena mamica lahko poistoveti, tako hudo je, da mi je težko biti ločena od otroka več kot 30 minut, drugače nekako znorim."

Vsestranska Halle je še povedala, da ve, da je njen fant najbolj neverjeten očka na svetu in jo podpira že od začetka njenih težav. "Halo, sin, je čudež. Popoln je. Prelep je. Ko ga pogledam, jočem, tako poseben je. Edina stvar, ki mi je težka, je, kako se počutiti normalno v svojem telesu," je dejala zvezdnica in dodala: "Počutim se kot popolnoma druga oseba. Ko se pogledam v ogledalo, se počutim, kot da sem v popolnoma novem telesu. Kot da ne vem, kdo sem."

Pojasnila je, da se ji je bilo težko soočiti s svojo poporodno depresijo, zlasti ker meni, da obstaja stigma proti razpravljanju o depresiji na splošno. "Preden sem imela otroka in sem slišala, da ljudje govorijo o poporodnem obdobju, je nekako šlo v eno uho in ven iz drugega. Nisem se zavedala, kako resna stvar je to pravzaprav. Zdaj, ko gremo skozi to, se mi skoraj zdi, kot da plavaš v oceanu, z največjimi valovi, kar si jih kdaj čutil, in se trudiš, da se ne bi utopil in poskušaš priti do zraka."

24-letnica je nadaljevala in poudarila, da njena depresija nima ničesar opraviti z njenim sinom. "To nima nobene zveze z mojim otrokom. Vse je povezano z mano in tem, kdo sem zdaj," je dejala. "Predvidevam, da sem bila danes prav vznemirjena – še posebej ker družabnih omrežij preprosto ni dobro uporabljati po porodu – toda danes sem bila resnično vznemirjena, zlasti ko sem videla nekaj stvari, ki so bile povedane o meni in moji družini in tistih, ki jih ljubim."