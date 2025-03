Halle Bailey ujela trenutek, ko jo je sin prepoznal na malem ekranu

Na posnetku Halo sedi na postelji in se igra s svojim stetoskopom, v ozadju pa se na televiziji predvaja film Mala morska deklica. Ko filmska glasba postane bolj intenzivna, se fantek obrne proti ekranu in reče Mama, zvezdnica pa se začne smejati. Ker deček svojo pozornost posveča filmu, tudi 24-letnica kamero obrne proti ekranu in oboževalcem pobližje pokaže, kaj se predvaja v ozadju.

"Je to mama?" Halle vpraša sina, on pa še naprej gleda film. Za tem se začne smejati in reče: "Mama!" Zvezdnica mu nato reče: "Ja, to je mama." 24-letnica je ob tem postala čustvena, v objavi pa je pripisala: "Jokam, ker je prepoznal, da sem Ariela jaz."

Skrivaj rodila leta 2023

"Čeprav smo že nekaj dni v novem letu, se mi je najboljša stvar zgodila v letu 2023, ko sem rodila sina. Dobrodošel Halo, svet komaj čaka, da te spozna," se je čez nekaj mesecev v objavi na družbenem omrežju pošalila igralka, o kateri so mediji pred tem veliko pisali in se spraševali, ali je noseča. "Moj največji blagoslov doslej. Sin, še nikoli nisem bil tako poln ljubezni," pa je takrat na Instagramu zapisal sveže pečeni očka, raper DDG.