Halle Berry: Če bi bila mlajša, bi bila nadomestna mati

Med intervjujem se je spomnila tudi na svojo prvo nosečnost pri 40 letih, ko je že tretjič krasila naslovnico revije Instyle. "To, da vedno nekdo računa na mojo pomoč, me je izpopolnilo in naredilo boljšo osebo," je povedala Berryjeva. "Kot mama sem bolj osredotočena na svoje vrednote in cilje. Veliko bolj sem optimistična, kot sem bila nekoč."

Rjavolaska pravi, da je materinstvo najboljša služba vseh časov, ki se je nikoli ne naveličaš. Tudi njena slava ji ne pomeni toliko kot njuna otroka. "Njima ni mar, kdo sem zunaj hiše, in če ne bi bila polno zaposlena s snemanjem filmov, bi mogoče postala nadomestna mati drugim parom," je smeje povedala igralka.

Halle je dobila prvo filmsko vlogo pred 30 leti in je še vedno v polnem zagonu. Trenutno se bo preizkusila v vlogi režiserke filma Bruised, v katerem bo tudi sama zaigrala. Čeprav še vedno vztraja v filmskem svetu, pravi, da si na koncu dneva samo želi, da njena otroka rečeta, da je kljub napakam še vedno dobra mama. "Že deset let 'igram' vlogo mame in zdaj se lahko znova bolj posvetim ustvarjanju filmov, ker je mlajši sin odšel v vrtec. Še vedno sledim svojim sanjam in svoje delo opravljam s strastjo," je povedala in dodala, "nekega dne bosta tudi moja otroka odrasla, ampak nočem biti mama, ki bo jokala, ko bosta njena otroka odhajala od hiše. Rada bi, da jima bom rekla, pojdita v življenje in si ga naredita, kot si sama želita."