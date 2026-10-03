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Tuja scena

Halle Berry dobila prepoved približevanja nekdanjemu možu

Los Angeles, 03. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Halle Berry ni dovolj deljeno skrbništvo, saj njen nekdanji mož ne skrbi ustrezno za njunega sina.

Nekdanja zakonca Halle Berry in Olivier Martinez sta ponovno v ostrem sodnem sporu. Razlog so težke obtožbe o ravnanju z njunim 12-letnim sinom Maceom. Francoski igralec trdi, da je Berryjeva sina med prepirom fizično napadla in davila, zato zdaj zahteva polno skrbništvo. Igralka očitke odločno zavrača, sodišče pa ji je medtem odredilo prepoved približevanja.

Do domnevnega incidenta naj bi prišlo v septembru na domu Halle Berry in njenega zaročenca Vana Hunta. Oliver Martinez v sodnih dokumentih trdi, da je njun sin Maceo v svoji sobi igral igro z očali za navidezno resničnost, ko naj bi se 60-letne oskarjevka razjezila nanj. Po njegovih navedbah naj bi prepir prerasel v fizični obračun, igralka pa naj bi sina tudi prijela za vrat in ga davila.

Oliver Martinez in Halle Berry
Oliver Martinez in Halle Berry
FOTO: Profimedia

Francoski igralec trdi, da ga je sin med dogodkom poklical in prosil, naj pride ponj. V sodno dokumentacijo je vključil tudi domnevna sporočila, ki mu jih je Maceo pošiljal po incidentu. Naslednji dan naj bi Berryjeva nekdanjemu možu poslala sporočilo, v katerem je zapisala, da se zaradi dogodka prejšnji večer počuti grozno.

60-letnik zatrjuje, da to ni bil osamljen dogodek. Zvezdnico med drugim obtožuje, da se je s sinom že prej fizično prerivala in pri tem uporabljala prijeme, ki se jih je naučila med treningi borilnih veščin. Berryjeva vse njegove navedbe sicer zanika. Igralkina odvetnica Marina Beck pa je Martinezovo vlogo označila za neutemeljeno in zavajajočo.

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Sodišče odobrilo začasno prepoved približevanja

Nekdanji mož slavne igralke je ob vložitvi zahteve za zaščitni ukrep zahteval tudi polno skrbništvo nad sinom. Sodišče je začasno prepoved približevanja odobrilo, ni pa Berryjevi prepovedalo stikov s sinom – še naprej ga lahko vidi v okviru sodno določenih terminov. Nekdanja zakonca čaka tudi zaupna mediacija glede skrbništva. Naslednja sodna obravnava je predvidena za 16. oktober letos.

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