Halle Berry dobila prepoved približevanja nekdanjemu možu

Do domnevnega incidenta naj bi prišlo v septembru na domu Halle Berry in njenega zaročenca Vana Hunta. Oliver Martinez v sodnih dokumentih trdi, da je njun sin Maceo v svoji sobi igral igro z očali za navidezno resničnost, ko naj bi se 60-letne oskarjevka razjezila nanj. Po njegovih navedbah naj bi prepir prerasel v fizični obračun, igralka pa naj bi sina tudi prijela za vrat in ga davila.

Oliver Martinez in Halle Berry FOTO: Profimedia

Francoski igralec trdi, da ga je sin med dogodkom poklical in prosil, naj pride ponj. V sodno dokumentacijo je vključil tudi domnevna sporočila, ki mu jih je Maceo pošiljal po incidentu. Naslednji dan naj bi Berryjeva nekdanjemu možu poslala sporočilo, v katerem je zapisala, da se zaradi dogodka prejšnji večer počuti grozno.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Sporočila med nekdanjima zakoncema in njunim sinom Profimedia

Sporočila med nekdanjima zakoncema in njunim sinom Profimedia

Sporočila med nekdanjima zakoncema in njunim sinom Profimedia

Sporočila med nekdanjima zakoncema in njunim sinom Profimedia







60-letnik zatrjuje, da to ni bil osamljen dogodek. Zvezdnico med drugim obtožuje, da se je s sinom že prej fizično prerivala in pri tem uporabljala prijeme, ki se jih je naučila med treningi borilnih veščin. Berryjeva vse njegove navedbe sicer zanika. Igralkina odvetnica Marina Beck pa je Martinezovo vlogo označila za neutemeljeno in zavajajočo.

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