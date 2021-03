Halle Berry izbrancu: Želim si, da bi te spoznala prej

Halle Berry, ki se je do oltarja sprehodila že trikrat, je srečno zaljubljena in svoje ljubezni do izbranca Vana Hunta ne skriva. Tokrat je izkoristila njegov rojstni dan in mu s čustvenim zapisom pokazala, kako zelo ga ima rada.

Halle Berry ne skriva, da je končno našla srečo v ljubezni. FOTO: AP Halle BerryinVan Hunt sta zvezo začela konec lanskega leta. Zvezdnica, ki je številne navdušila z vlogo Catwoman, je svoj profil na Instagramu tokrat izkoristila za objavo rojstnodnevne čestitke, ki jo je namenila svojemu izbrancu. "Prava ženska lahko vse naredi sama, toda pravi moški ji tega ne bo dovolil," je Halle zapisala v objavi, v katero je vključila njuno romantično fotografijo ter kratek video. "Vse najboljše, Van. Želim si le, da bi te spoznala prej, da bi te lahko ljubila dlje!"Slavljenec je dopolnil 51 let. Halle in Van sta prejšnji mesec praznovala prvo skupno valentinovo. V svoji objavi je 54-letna igralka med drugim zapisala, da popolnoma razume tiste, ki se trudijo najti pravo ljubezen, in jim svetovala, naj pri tem ne obupajo, niti naj se ne zadovoljijo z nekom, ki ni pravi zanje. "Ne glede na to, kaj rečejo ali kako vas označijo, in ne glede na to, kolikokrat poskusite, se vedno splača. Če si zaželiš ljubezni, boš našel svojo polovico, sebi enakega, svojo osebo ... Tudi če boš iskal vse do 54. leta! " Oskarjeva nagrajenka se je do oltarja sprehodila kar trikrat, a nikoli ni bila srečna. Prvič se je poročila z nekdanjim profesionalnim igralcem bejzbola Davidom Justiceom, in sicer leta 1993, razšla pa sta se po štirih letih. Čez štiri leta se je poročila s pevcem Ericom Benetom, ločila sta se leta 2005. Nazadnje pa je zvestobo obljubila leta 2013, in sicer igralcu Oliverju Martinezu, a sta se leta 2016 razšla. Bila je tudi v daljši zvezi z manekenom Gabrielom Aubryjem, s katerim ima 12-letno hčer Nahlo Arielo, z Martinezom pa ima 7-letnega sina Macea Roberta.