Halle Berry je fant za rojstni dan zapel podoknico

Halle Berry je imela za svoj 55. rojstni dan glasbeno obarvano jutro. Njen fant, R&B pevec Van Hunt, jo je namreč presenetil s petjem podoknice. Lepo gesto svojega partnerja je sporočila na Instagramu. S sledilci, teh ima kar 7 milijonov, je delila videoposnetek, na katerem med vožnjo z avtom gleda skozi okno, medtem ko ji lasje v počasnem posnetku plapolajo preko obraza, ona pa je videti nasmejana in zadovoljna.

Pod posnetkom je Halle zapisala, da je po težkem letu končno našla srečo: "Po takšnem letu, ki smo ga imeli, je moje srce polno in srečna sem, da sem dočakala 14. avgust. Sredi viharja mi je uspelo ustvariti srečo, najti več miru in se počutiti svobodno kot še nikoli. Končno lahko izdihnem." Na koncu se je ljubkovalno zahvalila svojemu fantu, ker je njen rojstni dan pričel naromantično: "Hvala Vano za mojo rojstnodnevno podoknico." Glasbene podlage v objavi ni izbrala naključno, saj je v ozadju slišati priredbo pesmi Smoke Gets In Your Eyes skupine The Platter, popularne v 50. letih prejšnjega stoletja.