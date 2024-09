Halle Berry je zavrnila zmenek z legendarnim Princeom

OGLAS

Halle Berry se je v novem intervjuju spomnila, da jo je pokojna gasbena ikona Prince povabil na zmenek in to kar prek lističev. 58-letna igralka se je udeležila enega od njegovih koncertov v znamenitem klubu Key na Sunset Boulevardu v Hollywoodu in trdila, da jo je pevec, ki je umrl leta 2016 v starosti 57 let, na zmenek povabil kar prek listka.

Halle Berry FOTO: Profimedia icon-expand

V oddaji Jimmy Kimmel Live je Halle povedala:"Nekdo je prišel ven s kosom papirja. Saj veste, kako to počnejo otroci: Ali sem ti všeč? Da ali ne? Rekla sem da! Mislim, saj sem na njegovem koncertu, kajne? Nato se je vrnil z drugim kosom papirja, na katerem je pisalo: Bi odšla ven z mano?" Zvezdnica je nato dejala, da ga je zavrnila. Nedavno pa je Pierceu Brosnanu pripisala, da ji je ponovno vrnil vero v moške. Skupaj sta zaigrala v Bondovi klasiki iz leta 2002 James Bond: Umri kdaj drugič. Dejala je, da je 71-letni igralec popoln kavalir. Za Wired je povedala: "Vedno bo moj Bond, vedno. Sem oboževalka Piercea Brosnana. V tem filmu mi je povrnil vero v moške. Ne more biti človeka, ki bi bil večji kavalir, kot je Pierce Brosnan."

Prince FOTO: Profimedia icon-expand

Priljubljena igralka je počaščena, da je del kinematografske zgodovine. Dodala je: "Bond ni bil na mojem seznamu želja, ne, ne, da bi bil v enem, vendar so mi bili filmi vedno všeč. Ker sem bila v enem, se počutim, kot da sem del kinematografske zgodovine ... Ti filmi so ikonični." Pred tem je razkrila, kako ji je Pierce celo rešil življenje na snemanju, ko se je začela dušiti s figo, kar naj bi se zgodilo med seksi prizorom. Ko je leta 2020 nastopila v The Tonight Show with Jimmy Fallon, je priznala: "Naj bi bila vsa seksi, poskušala bi ga zapeljati s figo, potem pa sem se na koncu zadušila in moral je vstati ter narediti Heimlichov prijem." Med snemanjem filma je bila Halle v odmevni romanci s pevcem Ericom Benetom, s katerim se je poročila leta 2001, nato pa se je le štiri leta pozneje ločila.

James Bond (Pierce Brosnan) in Jinx (Halle Berry) FOTO: Profimedia icon-expand