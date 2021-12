Halle Berry o fantu Van Huntu: Je ljubezen mojega življenja

Halle Berry je končno našla ljubezen svojega življenja – vsaj tako pravi. Zvezdnica se je raznežila v govoru na prireditvi 4. Annual Celebration of Black Cinema & Television, kjer so ji podelili nagrado za karierne dosežke. Dejala je, da jo je javnost spremljala pri slabih odločitvah, sedaj pa je končno tudi sama našla ljubezen. Zvezdnica je bila že trikrat poročena in prav tolikokrat ločena.

Za Halle Berry je bilo leto 2021 še posebej srečno, saj je našla ljubezen svojega življenja. To je omenila tudi v zahvalnem govoru ob prejemu nagrade za karierne dosežke. Zvezdnica, ki je že trikratna ločenka, je dejala, da je bila javnost vedno prisotna na tem njenem bolečine polnem potovanju, a je v letošnjem letu končno našla ljubezen svojega življenja. icon-expand Halle Berry in Van Hunt FOTO: Profimedia "Opazovali ste me pri neuspehu za neuspehom. Sedaj pa sem ob režiserskem prvencu našla tudi ljubezen svojega življenja, za katero vem, da je resnična. Ko doživiš toliko neuspehov, se naučiš, kako izgleda napaka. Ker sem naredila toliko napak, vem, kako je doživeti pravo ljubezen," je bila čustvena in odprta 55-letna igralka. Zvezdnica je zvezo s pevcem potrdila septembra 2020, ko je na družbenem omrežju delila svojo fotografijo, na kateri je nosila majico s kratkimi rokavi, na kateri je bilo Huntovo ime. Ob fotografiji je pripisala: "Sedaj veste," dodala pa je še črn srček. Od takrat je v javnosti že večkrat spregovorila o svoji ljubezni do 51-letnega glasbenika. Oktobra pa je na dogodku, ki ga je organizirala revija Elle, dejala, da 'se je končno pojavil pravi zanjo'. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Njena ljubezenska zgodovina je bila res polna vzponov in padcev. Leta 1993 se je poročila s športnikom Davidom Justiceom, s katerim sta se ločila leta 1997. V zakon je ponovno stopila leta 2001, ko se je poročila s pevcem Ericom Benetom, ločila pa sta se štiri leta pozneje. Njen tretji zakon je trajal od leta 2013 do leta 2016, ko je bila poročena z Olivierjem Martinezom, s katerim imata tudi 8-letnega sina po imenu Maceo. PREBERI ŠE Halle Berry o svojem partnerju: Pusti mi biti to, kar sem Iz dolgoletne zveze z Gabrielom Aubryjem, s katerim se je sestajala med letoma 2005 in 2010 ima 13-letno hčerko Nahlo. Tudi njen sedanji partner ima otroka iz prejšnje zveze, in sicer 18-letnega sina. Van Hunt zvezdnici pogosto izkazuje naklonjenost na družbenih medijih, meseca junija je na Instagramu objavil več Hallinih fotografij, ob njih pa pripisal: "Nekateri ob srečanju z njo govorijo samo o njeni lepoti, a najbolje jo opišeta njena inteligenca in dar pripovedovanja."