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Halle Berry o spremembah pri 60: Vsak dan opazim nekaj novega

Los Angeles, 26. 09. 2026 14.28 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž.
Halle Berry o spremembah pri 60: Vsak dan opazim nekaj novega

Halle Berry je pri 60 letih vse bolj sprijaznjena s spremembami, ki jih prinaša staranje. Igralka je priznala, da na svojem obrazu in telesu skoraj vsak dan opazi nekaj novega, a se je naučila spremembe sprejemati kot naravni del življenja. Ob tem je znova spregovorila tudi o menopavzi in spremembah, na katere je zdravniki niso pripravili.

60-letna Halle Berry je nedavno na dogodku v Los Angelesu razkrila, kaj z leti vse bolj sprejema. "Svoj novi obraz in telo," je odgovorila in dodala: "Spreminjata se. Vsak dan se pogledam v ogledalo in si rečem: 'O, bog, tukaj je nekaj, česar prejšnji teden še ni bilo.' Ponosna pa sem na to, da se lahko naučim to sprejeti in se ne spremenim v pošast z vsemi mogočimi posegi, ki so nam danes na voljo."

Halle Berry o spremembah pri 60: Vsak dan opazim nekaj novega
Halle Berry o spremembah pri 60: Vsak dan opazim nekaj novega
FOTO: AP

Igralka je poudarila, da želi na staranje gledati kot na nekaj povsem običajnega. "Staranje lahko sprejmem kot naravni del življenja in se zavedam, da sem več kot le to telo in ta obraz, s katerima hodim po svetu," je povedala. Zvezdnica v zadnjih letih odkrito govori tudi o menopavzi in zdravju žensk. Pred kratkim je razkrila, da je zdravniki dolgo niso opozorili na spremembe, ki jo čakajo. "Vsi so mi samo govorili: 'Videti si odlično.' Nikoli mi niso povedali, da se ne glede na to, kako si videti, tvoji hormoni spreminjajo in da se tvoje telo od znotraj stara," je dejala.

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Julija je igralka v sodelovanju s podjetjem Joylux predstavila tudi gel proti vaginalni suhosti, za katerega pravi, da ji je povrnil samozavest in izboljšal spolno življenje. "Spremenil je moje spolno življenje. Vrnila se mi je samozavest. Zdaj sem vedno pripravljena," je dejala.

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Sixten Malmerfelt
26. 09. 2026 16.10
Nisi večno mlad! Sam ženske se s tem ne sprijaznijo!
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