60-letna Halle Berry je nedavno na dogodku v Los Angelesu razkrila, kaj z leti vse bolj sprejema. "Svoj novi obraz in telo," je odgovorila in dodala: "Spreminjata se. Vsak dan se pogledam v ogledalo in si rečem: 'O, bog, tukaj je nekaj, česar prejšnji teden še ni bilo.' Ponosna pa sem na to, da se lahko naučim to sprejeti in se ne spremenim v pošast z vsemi mogočimi posegi, ki so nam danes na voljo."

Halle Berry o spremembah pri 60: Vsak dan opazim nekaj novega FOTO: AP

Igralka je poudarila, da želi na staranje gledati kot na nekaj povsem običajnega. "Staranje lahko sprejmem kot naravni del življenja in se zavedam, da sem več kot le to telo in ta obraz, s katerima hodim po svetu," je povedala. Zvezdnica v zadnjih letih odkrito govori tudi o menopavzi in zdravju žensk. Pred kratkim je razkrila, da je zdravniki dolgo niso opozorili na spremembe, ki jo čakajo. "Vsi so mi samo govorili: 'Videti si odlično.' Nikoli mi niso povedali, da se ne glede na to, kako si videti, tvoji hormoni spreminjajo in da se tvoje telo od znotraj stara," je dejala.