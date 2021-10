Halle Berry o svojem partnerju: Pusti mi biti to, kar sem 

55-letna igralka Halle Berry na rdeči preprogi prestižnega dogodka svojega 51-letnega izbranca Vana Hunta ni mogla prehvaliti: "Moja ljubezen, ljubezen, ljubezen - moje srce. Nikoli še nisem imela moškega, ki bi me tako povzdignil in mi pustil, da sem to, kar sem."

Zvezdnica je svojo zvezo z glasbenikom potrdila lani septembra na Instagramu z objavo fotografije, na kateri je pozirala v majici z njegovim imenom, spodaj pa pripisala: "Sedaj veste."

Van je marca v intervjuju za ET dejal, da Halle navdihuje večino njegovih skladb kot tudi druge dele njegovega življenja. Na vprašanje, kako odnos z igralko vpliva na njegovo glasbo, je dejal: "Na več načinov, kot vam trenutno lahko povem ... Navdih za najin odnos sega čez vse, tudi v moje starševstvo. Sem popolnoma drugačna oseba, to lahko rečem in mislim, da je to izboljšalo vse vidike mojega življenja. " Oba imata otroke iz prejšnjih razmerij, Halle ima 7-letnega sina Maceoja in 13-letno Nahlo, Hunt pa 17-letnega sina Drakea.