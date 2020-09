Halle Berry po prejetem oskarju: Želim si, da bi še kateri temnopolti igralki uspelo

Leta 2002 je Halle Berry za film Bal smrti (Monster's Ball) prejela oskarja za najboljšo igralko, s tem pa je postavila nov mejnik. V intervjuju za Variety je igralka razmišljala o veliki zmagi in o tem, kaj je sledilo temu življenjskemu dosežku, med drugim tudi pomanjkanje ponudb za vloge. "Mislim, da se je to zgodilo zato, ker ni bilo na snemalnem setu prostora za nekoga, kot sem jaz," je dejala Berry. "Mislila sem si, da bom zdaj dobila številne čudovite scenarije in igralske ponudbe ter da bodo režiserji trkali na moja vrata. To se ni zgodilo. Postalo je še težje. Temu pravijo oskarjevo prekletstvo."

Še vedno pa je presenečena, da dve desetletji po prejetju nagrade, še vedno nobena temnopolta ženska ni osvojila enakega dosežka. "Mislila sem, da bo to doseglaCynthia Erivo. Mislila sem, da je tudi Ruth Negga na dobri poti. Upala sem, da obstajajo ženske, ki imajo to moč, toda zdaj nisem več tako zelo prepričana v to. Zlomilo se mi je srce. Ko sem prejela nagrado, sem mislila, da sem s tem odprla ogromno vrat. Spraševala sem se, ali je to res pomemben trenutek ali le pomemben trenutek zame? Želela sem si, da to presega osebni nivo. Zdelo se mi je toliko večje od mene."

Sčasoma pa je našla svojo pot, čeprav je imela spodrsljaj v filmuCatwoman, ki velja za enega od najbolj 'grozljivih' hollywoodskih projektov v zadnjih letih, vloga pa ji je prinesla nagrado 'zlato malino' za najslabšo igralko. "Želela sem si, da bi bila tudi ženska superherojka. Zakaj ne bi poskusila tega?"je povedala ofilmu in dodala, da ji je zgodba filma kljub vsemu zelo všeč.