Halle Berry potegnila za nos zvezdniške prijatelje, ki so mislili, da se je poročila

Igralka Halle Berry je z novoletno objavo na družbenem omrežju Instagram za nos potegnila predvsem številne zvezdniške prijatelje, njeni sledilci pa so bili prvi, ki so opazili, da si jih je 55-letnica malce privoščila. Ta je z objavo dveh fotografij, kjer na prvi s fantom Van Huntom stojita pred oltarjem in se poljubljata, druga pa je njun sebek, naredila vtis, da sta se poročila, to pa je dodatno podkrepila s pripisom: "Sedaj je uradno," ki ga je nadaljevala na drugi fotografiji z besedami: "Smo v letu 2022!"

icon-expand Halle Berry in Van Hunt FOTO: Instagram

V komentarjih so se kmalu začele nabirati čestitke, med zvezdniki, ki so bili prepričani, da se je Halle poročila, pa so bili tudi Dwayne Johnson, Ava DuVernay, Octavia Spencer in Tia ter Tamara Mowry. "Čestitke, čudovito!" je komentirala filmska ustvarjalka DuVernayeva. "Čestitam vama! Lepo," je zapisal The Rock. Šali so nasedli še Naomi Campbell, Taraji P. Henson in Questlove, ki so paru čestitali in zaželeli vse dobro na skupni poti.

Igralka se je ob odzivih močno zabavala, še posebej, ko so ji pisali zmedeni oboževalci, ki so opazili potegavščino. "Sedaj je uradno, da smo v letu 2022. Ni to bistvo te objave?" ji je med komentarje napisal nek sledilec, zvezdnica pa mu je pritrdila. Pripela je tudi komentar filmarja Ogeja Egbuonuja, ki je zapisal: "Nekateri med vami bi morali podrsati v levo."

Zvezdnica je nevednežem situacijo pojasnila šele dva dni pozneje, ko je delila novo objavo, ob kateri je pripisala: "Privoščila sva si nekaj novoletne zabave. Ljudje očitno ne podrsajo do naslednje fotografije tako pogosto, kot smo mislili, da to naredijo. Kljub temu hvala vsem, za lepe želje, res so se naju dotaknile." Nekaj dobrega razpoloženja pa je ohranila in dodala: "Sedaj je uradno, da internet ni več nepremagljiv."