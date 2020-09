Halle Berry potrdila govorice, njena nova ljubezen je pevec Van Hunt

Halle Berry je na svojem profilu na omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri je oblečena v črno majico z napisom 'Van Hunt'. Ob zgovorni sliki je zapisala: "Sedaj veste." Tako je potrdila številna namigovanja o njeni ljubezni, sama pa je govorice z nedavnimi objavami še bolj podžgala. 54-letnica je ob zapis prilepila tudi simbol stopala, ki se je navezoval na fotografiji, ki ju je objavila v preteklih tednih. Julija in avgusta je namreč številne sledilce presenetila z objavo, na kateri so lahko videli dva para prepletenih nog, kdo je njihov lastnik, ki greje posteljo priljubljene igralke, pa je bila takrat še uganka.

Tudi Hunt je na svojem Instagramu delil objave, ki so marsikaj razkrivale, vseeno pa bile odete v tančico skrivnosti. S sledilci je namreč delil fotografijo, na kateri ga poljublja neznana ženska. Pred dvema tednoma je bila ena od njegovih objav podobna, vendar se je takrat s fotografije dalo razbrati, da je skrivnostna ženska v njegovem objemu prav Halle Berry.

Van Hunt se je na glasbeni sceni pojavil leta 2004, ko je objavil svoj debitantski album, ki mu je leta 2006 sledil glasbeni izdelek On the Jungle Floor.Leto kasneje je prejel nagrado grammy za najboljšo izvedbo r&b skladbe, saj je sodeloval pri pesmiFamily Affair izvajalca Sly & the Family Stone. Igralka je bila v preteklosti poročena s francoskim igralcem Olivierjem Martinezom, s katerim ima tudi 6-letnega sina Macea. Igralka je prav tako mati 12-letneNahle Ariele Aubry, ki se je rodila v zvezi z Gabrielom Aubryjem. Poročena je bila tudi z igralcem bejzbola Davidom Justicom ter s pevcem Ericom Benetom.