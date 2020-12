Halle Berry pretresena zaradi smrti igralske kolegice Natalie Desselle

"Z zelo težkim srcem sporočamo novico, da smo zjutraj izgubili našo čudovito Natalie zaradi raka debelega črevesa," so zapisali v izjavi igralkini najdražji ter sporočilo objavili na njenem uradnem Instagramovem profilu. "Bila je svetla luč na tem svetu. Kraljica. Izjemna mati in žena." V izjavi so med drugim še dodali, da se je Natalie s svojo ''raznoliko kariero dotaknila mnogo ljudi in da bo za vedno ljubljena'' .

Natalie je leta 1997 odigrala vlogo Minerve v filmuPepelka (Cinderella), kjer so nastopile tudi Brandy Norwood, Whitney Houstonin Whoopi Goldberg.

Med letoma 2003 in 2006 je nastopila tudi v seriji Eve, kjer je upodobila Evino prijateljico Janie Egins. Nastopila je še v filmih How to Be a Player (1997), Madea's Big Happy Family (2011) in televizijski situacijski komediji Built to Last (1997).

Natalie je bila poročena z Leonardom Reidom, z njim pa je imela tri otroke: sinaSerenater hčerki Summer inSasho.