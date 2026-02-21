Halle Berry razkrila, kje je njen oranžni bikini iz filma o Jamesu Bondu

Nekateri filmski prizori in kostumi se za vedno zapišejo v zgodovino in ostanejo v spominu tako igralcem kot oboževalcem. Enega teh je posnela igralka Halle Berry leta 2002, ko v filmu James Bond: Umri kdaj drugič prikoraka iz morja, oblečena v oranžni bikini. Zvezdnica, ki je sicer znana po nastopih v akcijskih filmih in tudi svoji vedno izklesani postavi, pa je v nedavnem pogovoru z igralkama Drew Barrymore in Valerie Bertinelli razkrila, da so ikonične kopalke še vedno v njeni lasti.

Halle Berry v filmu James Bond: Umri kdaj drugič v ikoničnem oranžnem bikiniju. FOTO: Profimedia

"To je prizor, ki brezplačno živi v našem spominu," je nekoliko poetično prizor opisala voditeljica, z njo pa se je strinjala tudi Bertinelli, ki jo je zanimalo predvsem, ali Berry še vedno hrani ikonični modni kos: "Preprosto moram vedeti, ali še imaš bikini iz filma o Jamesu Bondu?"

Halle je bila kratka z odgovorom: "Ja!" Igralka je sicer v preteklosti o kopalkah že večkrat spregovorila, leta 2021 pa je za Vogue razkrila: "Preizkusili smo toliko različnih kopalk, bikinijev in pasov. Čeprav vse skupaj deluje preprosto, ni bilo tako preprosto najti kopalk, ki bi bile pravšnje. Izbira modela in barve je bila zahtevna."

Halle Berry je poskrbela, da je prizor ostal zapisan v spominu mnogih ljubiteljev franšize. FOTO: Profimedia

"Čutili smo, da bi to lahko postal ikonični prizor ali vsaj takšen, ki bi ostal mnogim še dolgo v spominu, saj je šlo za franšizo o Bondu," je takrat še dodala in skupaj z ustvarjalci pravilno sklepala. Med pogovorom z igralskima kolegicama je sedaj 59-letna Halle priznala: "Nikoli v življenju se nisem bolje počutila kot takrat."