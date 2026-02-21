Halle Berry razkrila, kje je njen oranžni bikini iz filma o Jamesu Bondu

Nekateri filmski prizori in kostumi se za vedno zapišejo v zgodovino in ostanejo v spominu tako igralcem kot oboževalcem. Enega teh je posnela igralka Halle Berry leta 2002, ko v filmu James Bond: Umri kdaj drugič prikoraka iz morja, oblečena v oranžni bikini. Zvezdnica, ki je sicer znana po nastopih v akcijskih filmih in tudi svoji vedno izklesani postavi, pa je v nedavnem pogovoru z igralkama Drew Barrymore in Valerie Bertinelli razkrila, da so ikonične kopalke še vedno v njeni lasti.
"To je prizor, ki brezplačno živi v našem spominu," je nekoliko poetično prizor opisala voditeljica, z njo pa se je strinjala tudi Bertinelli, ki jo je zanimalo predvsem, ali Berry še vedno hrani ikonični modni kos: "Preprosto moram vedeti, ali še imaš bikini iz filma o Jamesu Bondu?"
Halle je bila kratka z odgovorom: "Ja!" Igralka je sicer v preteklosti o kopalkah že večkrat spregovorila, leta 2021 pa je za Vogue razkrila: "Preizkusili smo toliko različnih kopalk, bikinijev in pasov. Čeprav vse skupaj deluje preprosto, ni bilo tako preprosto najti kopalk, ki bi bile pravšnje. Izbira modela in barve je bila zahtevna."
"Čutili smo, da bi to lahko postal ikonični prizor ali vsaj takšen, ki bi ostal mnogim še dolgo v spominu, saj je šlo za franšizo o Bondu," je takrat še dodala in skupaj z ustvarjalci pravilno sklepala. Med pogovorom z igralskima kolegicama je sedaj 59-letna Halle priznala: "Nikoli v življenju se nisem bolje počutila kot takrat."
James Bond je izmišljeni britanski tajni agent, ki ga je ustvaril pisatelj Ian Fleming leta 1953. Nastopa v seriji romanov, ki jih je nadaljevalo več avtorjev, ter v priljubljeni filmski seriji, ki jo producira Eon Productions. Bond je znan pod kodnim imenom 007 in ima dovoljenje za ubijanje. Njegove pustolovščine ga pogosto vodijo po vsem svetu, kjer se spopada z zlobnimi organizacijami in posamezniki, ki želijo povzročiti globalno katastrofo.
Franšiza o Jamesu Bondu je ena najdaljših in najuspešnejših filmskih serij v zgodovini kinematografije. Začela se je leta 1962 z filmom 'Dr. No', v katerem je Bonda prvič upodobil Sean Connery. Skozi desetletja je vlogo Bonda prevzelo več igralcev, vključno z Georgeom Lazenbyjem, Rogerjem Moorom, Timothyjem Daltonom, Pierceom Brosnanom in Danielom Craigom. Vsak igralec je prinesel svoj edinstven pristop k liku, medtem ko so filmi ohranjali prepoznaven slog, ki vključuje akcijo, vohunstvo, eksotične lokacije, glamurozna dekleta in ikonične avtomobile.
Halle Berry je priznana ameriška igralka, ki je zaslovela v devetdesetih letih 20. stoletja. Svojo igralsko kariero je začela z manjšimi vlogami, preboj pa je dosegla z vlogo v filmu 'Ozvezdja ljubezni' (1991). Leta 2002 je prejela oskarja za najboljšo igralko za svojo vlogo v filmu 'Ples z zveri', s čimer je postala prva temnopolta igralka, ki je prejela to prestižno nagrado. Poleg tega je znana po vlogah v filmih, kot so 'X-Men', 'Die Another Day' (v katerem je igrala Bondovo dekle), 'Catwoman' in 'Cloud Atlas'. Berryjeva je znana tudi po svoji fizični pripravljenosti in vlogah v akcijskih filmih.
