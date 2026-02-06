Naslovnica
Tuja scena

Halle Berry se je premislila: obeta se četrta poroka

Los Angeles, 06. 02. 2026 12.07 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
Igralka se bo že četrtič sprehodila do oltarja.

Za ljubezen ni nikoli prepozno, prav tako pa tudi ne za poroko. Čeprav je Halle Berry dolgo trdila, da se po treh ponesrečenih zakonih ne bo nikoli več poročila, se je zdaj očitno premislila. Nedavno je namreč javno potrdila, da se je zaročila s svojim fantom, glasbenikom Vanom Huntom. 59-letnica je tako očitno pripravljena zakorakati v novo poglavje življenja.

Več kot očitno se je tudi v primeru Halle Berry izkazalo, da se zarečenega kruha največ poje. Zvezdnica, ki je bila v ljubezni že večkrat razočarana, je nedavno namreč priznala, da se je zaročila s svojim izbrancem Vanom Huntom. "Seveda, da se želim poročiti z njim," je dejala odločno, kar je presenetilo, obenem pa tudi razveselilo številne njene oboževalce.

Halle Berry je priznala, da je zaročena.
Halle Berry je priznala, da je zaročena.
FOTO: Profimedia

Priljubljena igralka je v oddaji Jimmyja Fallona povedala, da je v javnosti pri razumevanju njenih načrtov in želja za poroko prišlo do rahle zmede. Njen dragi naj bi jo za roko zaprosil že junija lani, a takrat naj ne bi odgovorila pritrdilno. "Ne, ne drži, da sem rekla ne. Le datuma še nisva določila," je obrazložila. Mediji so takrat celo povzemali, da se je pripravljena poročiti iz zdravstvenih razlogov, a očitno se je zdaj premislila, saj je z nasmehom na obrazu povedala, da poroka bo, in pokazala svoj zaročni prstan.

Zvezdnica je ponosno pokazala zaročni prstan.
Zvezdnica je ponosno pokazala zaročni prstan.
FOTO: Profimedia

Za z oskarjem nagrajeno igralko bo to že četrta poroka, saj je bila v preteklosti že trikrat razočarana. Njen prvi zakon je bil z bejzbolistom Davidom Justiceom, trajal je med letoma 1993 in 1997. Sledila je poroka s pevcem Ericom Benétom, ki je trajala od leta 2001 do 2005. Najbolj burna in v javnosti najbolj spremljana je bila njena tretja zveza s francoskim igralcem Olivierom Martinezom. Njun zakon je trajal tri leta, skupaj pa imata sina Macea, ki je danes star dvanajst let. Po ločitvi je sodišče odločilo, da mora zvezdnica za sina plačevati 8.000 ameriških dolarjev mesečne preživnine. Pet let je bila tudi v razmerju z manekenom Gabrielom Aubryjem, s katerim ima hčerko Nahlo, ki bo v kratkem dopolnila osemnajst let.

Igralka se bo že četrtič sprehodila do oltarja.
Igralka se bo že četrtič sprehodila do oltarja.
FOTO: Profimedia

Večkrat je že javno povedala, da poroka zanjo ni nujna za smiseln in izpolnjujoč odnos. Potrditev zaroke pa jasno namiguje na to, da še vedno verjame v srečo in da nad ljubeznijo nikakor še ni obupala. Očitno je z grammyjem nagrajeni glasbenik tisti, za katerega verjame, da ji bodo v zakonu z njim cvetele rožice. Njuna ljubezenska zgodba se je sicer začela v času epidemije, aprila 2020, spoznala pa sta se prek Huntovega brata. Prve štiri mesece sta se spoznavala le prek sporočil in telefonskih klicov, šele nato je sledil zmenek v živo.

Halle Berry je bila v preteklosti poročena že trikrat, a kljub vsemu še vedno verjame v ljubezen, saj je potrdila, da je znova zaročena.

Preden je začela razmerje s trenutnim izbrancem, je bila Berry štiri leta v celibatu, se usmerila v osebno zdravljenje in rast ter se posvetila svojim otrokom. Kot je povedala, se je za to odločila zato, ker je želela zaceliti čustvene rane in se osredotočiti na novo sebe. Tako je v novo zvezo vstopila popolnoma drugačna.

Razlagalnik

Van Hunt je ameriški glasbenik, pevec, tekstopisec in producent, ki je znan po svojem edinstvenem slogu, ki združuje elemente soula, rocka, funka in hip-hopa. S svojo glasbo je osvojil priznanja kritikov in si prislužil nagrado grammy. Njegova kariera se je začela v poznih 90. letih, sčasoma pa je postal prepoznaven po svoji ustvarjalnosti in avtentičnosti na glasbeni sceni.

David Justice je upokojeni ameriški profesionalni igralec bejzbola, ki je igral v ligi MLB med letoma 1989 in 2002. Znan je bil po svoji igri kot zunanji igralec (outfielder) in je bil ključni član ekipe Atlanta Braves, s katero je osvojil Svetovno prvenstvo leta 1995. V svoji karieri je prejel več nagrad in priznanj, vključno z nagrado Rookie of the Year.

Eric Benét je ameriški pevec, tekstopisec in producent, ki je znan po svojih R&B in soul pesmih. Svojo glasbeno kariero je začel v zgodnjih 90. letih in sčasoma postal prepoznaven po baladah in čutnih pesmih. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi sta 'Spend My Life' in 'Georgy Porgy'. Prejel je več nominacij za nagrado grammy.

Olivier Martinez je francoski igralec, ki je zaslovel v evropski in ameriški kinematografiji. Po rodu iz Pariza, je študiral igro in se uveljavil v francoskih filmih, preden je začel igrati v hollywoodskih produkcijah. Med njegovimi znanimi filmi so 'Unfaithful', 'S.W.A.T.' in 'Before Night Falls'. Poleg igralske kariere je znan tudi po svojih romantičnih zvezah z znanimi osebnostmi.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Halle Berry Van Hunt zaroka ljubezensko življenje poroka

