Halle Berry sedemletnega sina uči o škodljivosti stereotipov

54-letna Halle Berry želi svojega sedemletnega sina Macea Roberta Martineza učiti, kako rušiti stereotipe o spolnih vlogah. Zvezdnica se je pridružila okrogli mizi, kjer je z igralskimi kolegicami, med njimi z Zendayo , Elisabeth Sereda , Silvio Bizio , Robin Wright , Andro Day in Sio , govorila o položaju žensk v Hollywoodu. V pogovoru so naslovile tudi gibanji #MeToo (Jaz tudi) in Black Lives Matter (Življenja temnopoltih so pomembna).

Wrightova je dejala, da bi morali moški spremeniti svoj odnos do nasprotnega spola: "Spremeniti morajo pogled na stereotipe. Kakšna odlična priložnost za novo generacijo, današnje otroke, ki se še lahko izobrazijo na tem področju in jih lahko naučimo kaj novega. Ne tako, kot so učili nas."

Z besedami se je strinjala tudi Halle:"Imam sedemletnega sina in spoznala sem, kakšna je moja vloga pri njegovi vzgoji. Če želimo imeti drugačno prihodnost, moramo začeti pri sebi. Veliko se pogovarjava in že pri petih letih ga je družba naučila, da so fantje boljši od deklet. To ni prav. Morala sem mu pokazati nov pogled na svet in ga spodbuditi, naj o tem veliko razmišlja. Prav tako naj razmišlja o svojem poreklu. Želim, da v življenju premišljuje in ne sprejme vsakega posplošenega prepričanja, kot so stereotipi."

Zendaya pa je prepričana, da se odnos do stereotipov izboljšuje: "Imela sem srečo, da sem vedno sodelovala z moškimi, ki so me spoštovali in me spodbujali na moji karierni poti. Imela sem srečo, da sem imela same dobre izkušnje in takšen bi moral biti svet." Ob tem je še dodala, da je ponosna na vse predhodnice, ki so uspešno utirale pot ostalim ženskam v Hollywoodu.