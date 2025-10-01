Halle Berry sredi puščave v bikiniju: Grem pač svojo pot

Igralka Halle Berry je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila z novo objavo, na fotografiji, ki jo je delila, pa se oblečena le v bikini sprehaja sredi puščave. Ob njej je dodala pripis, da morda deluje, kot da gre v napačno smer, a ona le sledi svoji poti, s tem pa je želela sporočiti, da sama odloča, kam jo bo vodila pot življenja.

Halle Berry, ki je znana po filmih Bal smrti, Catwoman in Operacija mečarica, je letošnje poletje večkrat delila fotografije v kopalkah, kot kaže, pa zanjo ta letni čas še traja, saj je na družbenem omrežju objavila še eno, na kateri se v črno-belem bikiniju sprehaja po pusti skalnati pokrajini.

"Izgleda, da grem v napačno smer, a ne grem. Grem le po svoji poti!" je ob fotografiji pripisala 59-letna igralka, s tem pa je bila deležna veliko pozitivnih odzivov. Oboževalci so pohvalili njen odnos in pogum. "Tukaj sem zaradi vseh tvojih norčij," je zapisal eden od sledilcev. "Všeč mi je! Grem svojo pot! Ni namenjena vsem, da bi jo videli, podprli ali celo razumeli," je dodala druga oseba.

Zvezdnica pogosto deli fotografije, na katerih ne skriva svojega telesa in izraža svobodo. Na kritike se pogosto odziva tudi sama in poudarja, da želi drugo polovico svojega življenja živeti 'brez opravičil in svobodno'.