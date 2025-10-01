Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Halle Berry sredi puščave v bikiniju: Grem pač svojo pot

Los Angeles, 01. 10. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
5

Igralka Halle Berry je svoje sledilce na družbenem omrežju razveselila z novo objavo, na fotografiji, ki jo je delila, pa se oblečena le v bikini sprehaja sredi puščave. Ob njej je dodala pripis, da morda deluje, kot da gre v napačno smer, a ona le sledi svoji poti, s tem pa je želela sporočiti, da sama odloča, kam jo bo vodila pot življenja.

Halle Berry, ki je znana po filmih Bal smrti, Catwoman in Operacija mečarica, je letošnje poletje večkrat delila fotografije v kopalkah, kot kaže, pa zanjo ta letni čas še traja, saj je na družbenem omrežju objavila še eno, na kateri se v črno-belem bikiniju sprehaja po pusti skalnati pokrajini.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Izgleda, da grem v napačno smer, a ne grem. Grem le po svoji poti!" je ob fotografiji pripisala 59-letna igralka, s tem pa je bila deležna veliko pozitivnih odzivov. Oboževalci so pohvalili njen odnos in pogum. "Tukaj sem zaradi vseh tvojih norčij," je zapisal eden od sledilcev. "Všeč mi je! Grem svojo pot! Ni namenjena vsem, da bi jo videli, podprli ali celo razumeli," je dodala druga oseba.

Preberi še Halle Berry navdušila oboževalce: med dopustovanjem lovi ribe

Zvezdnica pogosto deli fotografije, na katerih ne skriva svojega telesa in izraža svobodo. Na kritike se pogosto odziva tudi sama in poudarja, da želi drugo polovico svojega življenja živeti 'brez opravičil in svobodno'.

Preberi še Halle Berry za rojstni dan v spodnjem perilu v bazen

Julija je tako objavila videoposnetek, na katerem pleše v belem bikiniju na pesem svojega partnerja, glasbenika Vana Hunta. Na komentar o tem, ali je ne skrbi, kaj si bodo drugi mislili o njej, je odgovorila: "Življenje je kratko in ko si v drugi polovici življenja, ti je res vseeno – odločiš se živeti glasno in uživati!"

halle berry bikini igralka fotografija
Naslednji članek

Tožilci za Diddyja zahtevajo 11 let zapora, Venturo strah maščevanja

SORODNI ČLANKI

Halle Berry na počitnicah v Utahu pokazala izklesano telo

'Maščevanje' Halle Berry: igralca pred njegovo partnerko strastno poljubila

Halle Berry: Premalo govorimo o menopavzi, jaz sem bila takrat izgubljena

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mastablasta
01. 10. 2025 10.42
+1
se pravi, gre v puščavo? ok.
ODGOVORI
1 0
ata_jez
01. 10. 2025 10.36
+1
Od 9+mio sledilcev samo 140k rado vidi to. Procentpapu. V treh dneh. Huuuudooooo.
ODGOVORI
1 0
čebelinko
01. 10. 2025 10.33
+4
Ženska se je šla v kopalkah slikat, sredi ničesar, da bo par lajkov dobila in da ji bodo govorili kako je lepa. Pa saj ne moreš verjet hahaha Kako moreš biti tako lačen pozornosti? Pravijo, da imamo moški ego (kar je res), ampak imate ženske še hujšega.
ODGOVORI
4 0
pepe007
01. 10. 2025 10.30
+3
Najbrž gre na potrebo v oni grm tam.
ODGOVORI
3 0
osservatore
01. 10. 2025 10.19
+3
Vse za Instagram, Tiktok, X, ....
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256