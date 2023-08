Halle Berry: Svoji notranji barbiki sem pustila, da prileti na dan

Halle Berry je na Instagramu delila fotografije s praznovanja svojega 57. rojstnega dneva, ki je bil obarvan precej rožnato. S 15-letno hčerko Nahlo Arielo Aubry in svojim partnerjem, glasbenikom Van Huntom , je namreč obiskala interaktivno razstavo World of Barbie , nad katero je bila več kot navdušena.

"Manjša verzije mene (ki ni več tako mala) in moj Vano sta me za moj rojstni dan peljala v deželo Barbie. Svoji notranji barbiki sem pustila, da prileti na dan. Rada vaju imam, hvala," je zapisala na družbenem omrežju in dodala, da vsem močno priporoča ogled razstave v Santa Monici.