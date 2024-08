Halle Berry: V karieri sem si zlomila 10 kosti, trikrat so me nokavtirali

Številni igralci so za določeno vlogo pripravljeni storiti marsikaj, nekateri se ne bojijo niti fizičnih posledic, ki jih lahko zaradi tega utrpijo na svojem telesu. To velja tudi za Halle Berry. Priljubljena igralka, ki je trenutno v središču pozornosti zaradi novega filma The Union, katerega del je posnela tudi v našem Piranu, je tako razkrila, da si je v karieri zlomila že več kosti in bila celo nokavtirana.