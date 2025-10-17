Svetli način
Halle Berry v zlatem bikiniju: Tako je pri 59 letih

Los Angeles, 17. 10. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 24 minutami

Halle Berry na počitnicah kar žari. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila novo fotografijo, na kateri je v zlatem bikiniju pokazala svoje izklesano telo, ob njej pa pripisala, da je tako videti pri 59. letih. Igralka je sicer praznovala pred nekaj več kot mesecem, letošnje poletje pa je že večkrat delila svoje fotografije v kopalkah.

Halle Berry, ki je znana po filmih Bal smrti, Catwoman in Operacija mečarica, je letošnje poletje večkrat delila fotografije v kopalkah, kot kaže, pa zanjo ta letni čas še traja, saj je na družbenem omrežju objavila še eno. Tokrat je pozirala v zlatih kopalkah, ob njej pa je zvezdnica, ki je letos dopolnila 59 let, pripisala: "Tako je pri 59. letih".

Igralka se na fotografiji sprehaja proti fotografu, oblečena v zlat bikini, na glavi pa nosi ruto črno-bele barve. Videz je dopolnila s sončnimi očali in nakitom. Da ji leta ne delajo krivice, pa se strinja tudi svet in sledilci na družbenem omrežju. "Dobro jih nosiš," je zapisal nekdo, spet drug pa je dodal: "59? Kje? Stara se, kot da je našla kodo, s katero goljufa!"

O staranju pa je leta 2024 govorila tudi v oddaji Oprah Daily, kjer je dejala: "Sem na poti dolgoživosti. Vsak dan znova odkrivam, kaj moram storiti za svoje zdravje, kar mi daje občutek opolnomočenja."

halle berry bikini igralka fotografija
