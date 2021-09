Halle Berry: Videz mi ni prihranil zlomljenega srca in srčne bolečine

"To je še ena bitka, ki sem jo bila vse svoje življenje. Ljudje menijo, da sta mi bila zaradi videza prihranjena bolečina in zlomljeno srce. V svojem življenj sem doživela izgube, bolečino in veliko hudega. Bila sem zlorabljena," je dejala zvezdnica in se navezala na nasilje, ki ga je izkusila v razmerju. "Vznemiri me, da ljudje zaradi mojega videza sklepajo, da v življenju nisem imela težkih izkušenj, ker sem jih," je še povedala.