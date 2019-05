Halle Berry z razgaljenim hrbtom razkrila resnico o svoji veliki tetovaži

Takrat sicer ni podala nikakršne razlage, zakaj se je odločila za tetovažo in ali slednja nosi kakšno posebno simboliko, so pa zato tuji mediji poročali, da so jo fotografi opazili v bližini okoliških tetoverskih studiev. Kasneje na svojem profilu na Instagramu ni delila podobnih fotografij in je tako več kot dva meseca pustila oboževalce v dvomih, ali je tetovaža sploh prava. Zdaj je odpravila vse dvome: poslikava je bila začasna in ustvarjena kot 'pokušina' pred snemanjem njenega novega filma.