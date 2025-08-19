Svetli način
Tuja scena

Halle Berry za rojstni dan v spodnjem perilu v bazen

Los Angeles, 19. 08. 2025 19.59 | Posodobljeno pred 22 minutami

Igralka Halle Berry, ki je znana po filmih Catwoman, Operacija mečarica in James Bond: Umri kdaj drugič, uživa še zadnje leto, preden bo vstopila v šesto desetletje svojega življenja. Zvezdnica je na družbenem omrežju delila nekaj fotografij, na katerih je sledilcem pokazala, kako je praznovala 59. rojstni dan, in z njimi navdušila sledilce.

Niti deževen dan ne more uničiti praznovanja igralke Halle Berry. Zvezdnica je pred dnevi dopolnila 59 let, na družbenem omrežju pa je delila fotografije, na katerih v bazenu sedi na blazini v obliki ogromne rumene race, na sebi pa ima rdeče spodnje perilo. Berryjeva je sicer trenutno na počitnicah s partnerjem Vanom Huntom, v minulih dneh pa je delila več utrinkov njunega potepanja po ZDA.

"Skušam iztržiti največ, kar se da, iz tega oblačnega dne," je ob fotografijah pripisala igralka, ki je na glavi nosila venec iz rož. Berryjeva ima rojstni dan 14. avgusta, že takrat pa se je sledilcem zahvalila za številne čestitke, ki so ji jih namenili ob 59. rojstnem dnevu.

halle berry rojstni dan spodnje perilo praznovanje
