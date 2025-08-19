Halle Berry za rojstni dan v spodnjem perilu v bazen

Niti deževen dan ne more uničiti praznovanja igralke Halle Berry. Zvezdnica je pred dnevi dopolnila 59 let, na družbenem omrežju pa je delila fotografije, na katerih v bazenu sedi na blazini v obliki ogromne rumene race, na sebi pa ima rdeče spodnje perilo. Berryjeva je sicer trenutno na počitnicah s partnerjem Vanom Huntom, v minulih dneh pa je delila več utrinkov njunega potepanja po ZDA.
"Skušam iztržiti največ, kar se da, iz tega oblačnega dne," je ob fotografijah pripisala igralka, ki je na glavi nosila venec iz rož. Berryjeva ima rojstni dan 14. avgusta, že takrat pa se je sledilcem zahvalila za številne čestitke, ki so ji jih namenili ob 59. rojstnem dnevu.
Igralka je v minulih tednih delila več počitniških utrinkov, med drugim pa je razkrila, da je ljubiteljica ribolova. Njen hobi je oboževalce zelo presenetil, posebej navdušeni pa so bili nad njeno preprostostjo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.