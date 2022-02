Halle Berry že dvajset let čaka na novo temnopolto igralko, ki bo osvojila oskarja

"Tudi sama sem se večkrat vprašala, zakaj je temu tako, a odgovora nisem našla. Srce se mi lomi, ko vidim, da poleg mene že dvajset let ne stoji nobena druga temnopolta nagrajenka," je za ameriško televizijo dejala igralka in priznala, da je mislila, da se bodo z njeno zgodovinsko zmago stvari v industriji korenito spremenile.

Spregovorila je tudi o večletnem primanjkovanju vlog za ženske, ki so izgledale kot ona. "Mislila sem, da mi bodo po zmagi vsi prinašali svoje scenarije in da bom lahko izbirala, katero vlogo bom igrala, a to se ni spremenilo. Ko dosežeš zgodovinsko zmago, takoj pomisliš, da se bodo stvari korenito spremenile. Morda sem se korenito spremenila jaz, a industrija se ni. Še vedno sem morala delati in se boriti," je pojasnila.