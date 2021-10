Halsey iskreno o spremembah telesa po porodu

"Pred dvema dnevoma sem nastopila v oddaji SNL in veliko ljudi je reklo, kako dobro izgledam," je na Instagramu zapisala 27-letnica. "To je bil čuden občutek. Moje telo se že dolgo počuti, kot da pripada nekemu tujcu. Zagovarjam iskrenost, včasih delim že preveč, ampak mislim, da je tudi to pomembno."

"Prva fotografija je bila posneta nekaj dni po tem, ko se je moj otrok že rodil. Veliko ljudi ne ve, da si še nekaj časa (po porodu) videti noseča," je zapisala. "Še vedno se (telo) spreminja in to dopuščam. Nimam interesa, da bi se zdaj ukvarjala s telovadbo." V nadaljevanju je še dodala: "Preveč sem utrujena in zaposlena s svojim dragim sinom."

Halsey je svoj dober videz med nastopom pripisala produkcijski ekipi oddaje, svoji garderobi in osvetljavi. Kot je dejala, se je odlično počutila v obleki, izdelani po meri. Priznala je tudi, da so osvetljavo dolgo preizkušali, tako da se je na odru počutila dobro in je lahko opravila svoje delo. "Ne želim ustvarjati lažne slike, da bi se morali takoj po porodu počutiti super in izgledati fantastično. To ni del moje zgodbe."

Med drugim je dodala, da je sprejemljivo, če nikoli več ne bo imela svoje predporodne postave. S tem je mislila tudi na čustveno in duhovno raven.

"Nikoli ne bom imela telesa, ki sem ga imela pred porodom, ne glede na to, kako se bo fizično spreminjalo, ker imam zdaj otroka! In to me je za vedno spremenilo: čustveno, duhovno in fizično," je dejala. "Ta sprememba je stalna. In nočem iti nazaj! Toda v duhu poštenosti sem res utrujena in nimam nadčloveške moči, resnično sem utrujena. Dajem vse od sebe, da služim svoji umetnosti in družini, hkrati pa ohranjam vse zelo resnično. Z vso ljubeznijo," je sklenila svoj čustven in iskren zapis.

Halsey, ki je leta 2015 imela spontani splav in njen srčni izbranec Aliv Ayden sta se poleti razveselila prvega otroka, ki sta mu dala ime Ender Ridley Aydi.