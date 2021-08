Halsey objavila fotografijo dojenja v javnosti

Zvezdnica je pred kratkim odšla na sprehod v park, kjer je posnela fotografijo, na kateri doji svojega dva tedna starega sina Enderja , nato pa jo s svetom delila na Instagramu, kjer ima 25,6 milijona sledilcev. Na posnetku deček nosi bel bodi in modre hlačke, na katerih so vtisnjeni obrazi kužkov.

Dojenje v javnosti je legalno in zaščiteno z zveznim zakonom v vseh 50 državah. Žal pa mamam še vedno velikokrat vzbujajo občutek sramu, ker dojijo na zunanjih površinah, pa čeprav je to nekaj povsem naravnega. 26-letna ameriška pevka Halsey si močno želi, da bi se to spremenilo, zato je svoj profil na družbenih medijih tokrat izkoristila za promoviranje dojenja v javnosti, saj si želi, da bi na dojenje gledali kot na nekaj povsem normalnega.

Halsey in njen srčni izbranec, scenarist Alevom Aydin, sta se prvega otroka razveselila 14. julija, zanj pa sta izbrala ime Ender Ridley Aydin. "Hvaležnost. Za najbolj nenavaden in evforični porod. Ki ga je napajala ljubezen," se je glasil njen zapis.

Prejšnji mesec je Halsey delila naslovnico svojega novega albuma, ki časti materinstvo. Nov glasbeni material je poimenovala If I Can’t Have Love, I Want Power (Če ne morem imeti ljubezni, želim moč) in bo predvidoma izšel 27. avgusta.

Na mogočni fotografiji Halsey pozira z razgaljenim oprsjem in dojenčkom v rokah na prestolu, s krinolino in krono, v slogu renesančnih slik. "Ta naslovnica slavi noseča in poporodna telesa kot nekaj lepega, nekaj vrednega občudovanja," je zapisala ob objavi na Instagramu. "Še dolgo pot moramo prehoditi, da izkoreninimo družbeno stigmo glede teles in dojenja. Upam, da je to korak v pravo smer!"