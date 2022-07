Halsey polna hvaležnosti proslavila sinov prvi rojstni dan

Ameriška pevka je ponosno pokazala serijo fotografij svojega malčka, ki je pravkar praznoval prvi rojstni dan. Halsey je slikam dodala čustven zapis in spomnila na trenutke, ko si je otroka močno želela. Po številnih zapletenih diagnozah in treh splavih izjemno ceni družinske trenutke in čas, ki ga preživi s sinom.

Halsey je ob rojstnem dnevu sina Enderja Rileyja zapisala: "Moj mali drobceni otrok je danes postal velik enoletnik!" 27-letnica je na fantka izjemno ponosna, opisala ga je z besedami "pameten in izjemno odločen, prijazen, radoveden in zabaven." Dodala je, da je izredno srečna, da jo je "našel." Serija fotografij je navdušila sledilce, odraščajoči fant pa je na slikah zablestel z različnimi pričeskami, od čopka to irokeze. Halsey je sina rodila julija lani, potem ko je preživela tri spontane splave. Skozi težavno obdobje ji je podporo nudil izbranec, 39-letni Alev Aydin. "Hvaležnost. Za neverjetni in evforični porod, ki ga je spremljala ljubezen," je pevka zapisala po rojstvu sina. Po tem, ko je postala mama, se njene zdravstvene težave niso končale. Spregovorila je tudi o težavah z endometriozo. Letošnjega aprila je bila pogosto v bolnišnici, med njene diagnoze pa se uvrščajo tudi Ehlers Danlosov sindrom (zelo redka bolezen vezivnega tkiva), Sjögrenov sindrom (kronična bolezen, ki prizadene predvsem žleze z zunanjim izločanjem), ter sindroma MCAS (sindrom aktivacije mastocitov) in POTS (sindrom posturalne ortostatske tahikardije). Kljub dolgemu seznamu diagnoz, ki ji krojijo vsakdanjik, pa je zvezdnica oboževalcem zagotovila, da je na dobri poti k boljšemu počutju: "Ne želim, da vas skrbi. Prejemam ustrezno zdravljenje." Dodala je, da ne bo obupala od svojih načrtov o turneji ter da bo dala vse od sebe, da oboževalce osreči s svojimi koncerti.