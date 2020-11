Halsey: Smrt Maca Millerja mi je odprla oči

Halsey razkriva, kako je tragičen dogodek vplival na njeno življenje in ji dal moč, da je prekinila zvezo, v kateri se ni dobro počutila. V pogovoru z voditeljem podkasta Armchair Expert Daxom Shepardom je pevka spregovorila o predoziranju Maca Millerja septembra 2018. "Kljub tako tragičnemu in grozljivemu dogodku mi je uspelo najti tudi pozitiven vidik. To mi je dalo pogum in vero v to, da prekinem zvezo z nekdanjim partnerjem. Dalo mi je tisto moč, ki sem jo potrebovala, da sem storila ta veliki korak."

"Pretrgala sem vezi in odšla svojo pot. Od takrat sem se streznila in začela jemati zdravila, ki lajšajo bipolarno motnjo," je dejala Halsey in pojasnila, da nikoli ni jemala antidepresivov ali podobnih zdravil, ker se je bala, da bi z njimi vplivala na svoj ustvarjalni proces. V intervjuju sicer ni razkrila imena svojega takratnega partnerja, o svoji preteklosti pa je pisala v pesniški zbirkiI Would Leave Me If I Could, ki jo je pred kratkim izdala. Nazadnje je bila sicer v razmerju z Evanom Petersomin umetnikom Yungbludom, a je trenutno samska. V zvezi je bila tudi z raperjem G-Easyjem, s katerim se je razšla oktobra 2018, kmalu po Macovi smrti.