Hamilton delil še nekaj utrinkov iz Monaka, prvič na njih tudi Kim

Da sta Lewis Hamilton in Kim Kardashian v zvezi, je jasno že dolgo. A prva uradna potrditev je prišla pred nekaj dnevi, ko je resničnostna zvezdnica na družbenih omrežjih objavila njuno skupno fotografijo. Tako je najprej postalo 'instagram uradno'. No, potem pa je prišla na vrsto dirka formule 1 v slovitem Monaku in tam je za svojega dragega tokrat prvič navijala tudi starleta.

Kim Kardashian je navijala za svojega Lewisa Hamiltona. FOTO: Profimedia

Več kot jasno je bilo, da se zvezdnika ne skrivata več, saj je dirkač Ferrarija po zmagi stekel k njej v objem, enkrat vmes ji je s steze v VIP-ložo celo poslal poljub. Le nekaj dni po dirki pa je naredil še en pomemben korak, in sicer objavil je utrinke iz mondenega Monte Carla in v galeriji fotografij je svoje mesto končno našla tudi njegova boljša polovica.

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