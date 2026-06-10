Hamilton delil še nekaj utrinkov iz Monaka, prvič na njih tudi Kim

Da sta Lewis Hamilton in Kim Kardashian v zvezi, je jasno že dolgo. A prva uradna potrditev je prišla pred nekaj dnevi, ko je resničnostna zvezdnica na družbenih omrežjih objavila njuno skupno fotografijo. Tako je najprej postalo 'instagram uradno'. No, potem pa je prišla na vrsto dirka formule 1 v slovitem Monaku in tam je za svojega dragega tokrat prvič navijala tudi starleta.
Več kot jasno je bilo, da se zvezdnika ne skrivata več, saj je dirkač Ferrarija po zmagi stekel k njej v objem, enkrat vmes ji je s steze v VIP-ložo celo poslal poljub. Le nekaj dni po dirki pa je naredil še en pomemben korak, in sicer objavil je utrinke iz mondenega Monte Carla in v galeriji fotografij je svoje mesto končno našla tudi njegova boljša polovica.
41-letnik je objavil nekaj fotografij z dirke za VN Monaka, na kateri je na krilih ljubezni osvojil drugo mesto. Poleg selfija z zmagovalcem Kimijem Antonellijem in tretjeuvrščenim Isackom Hadjarjem je objavil še nekaj fotografij iz garaž, svojo svetlečo se roza čelado in svojo drago. Na fotografiji Kim pozira prav z omenjeno čelado, fotografija pa je posneta s polaroidnim fotoaparatom. To pomeni, da skrivanja ni več – zdaj je končno 'instagram uradno' tudi s strani slavnega Britanca.
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