Tuja scena

Hamilton z mamo raziskoval lepote Kitajske in se sproščal v naravi

Šanghaj, 14. 03. 2026 09.33 pred 58 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
lewis hamilton

Dirkači formule 1 imajo pred dirkami vsak svoje načine sproščanja, nekateri, kot sta denimo Charles Leclerc in Lewis Hamilton, pa proste trenutke radi izkoristijo za raziskovanje krajev, v katerih tekmujejo. Tako je legendarni Anglež z mamo obiskal več kulturnih znamenitosti, užival v kulinaričnih mojstrovinah in se sproščal ob ogledu čudovite narave.

Lewis Hamilton je eden tistih dirkačev, ki proste trenutke pred dirkami rad izkoristi za raziskovanje mesta, v katerem tekmuje. Če mu le dopušča čas, se sprehodi po mestu, uživa v pogledu na prelepo naravo in se kulturno izobražuje. Seveda si privošči tudi kaj dobrega za pod zob, predvsem pa izkorišča čas s svojo mamo. No, vsaj tako je bilo pred veliko nagrado Kitajske.

Dirkaški zvezdnik je svoje sledilce na Instagramu razveselil z objavo fotografij, s katerimi je razkril, kaj vse je počel v zadnjem tednu, natančneje zadnjih dveh dneh. "Veselim se, da lahko vsako leto pridem sem. Letos sem želel doživeti čim več še pred tekmo. Zadnjih 48 ur je bilo polnih kulture in narave – od Rissai Valley do Jiuzhaigou National Park. Jahanje konj, obisk tibetanske vasi in čas, ki sem ga preživel z mamo, so mi prinesli ogromno veselja. Nekaj stvari, ki sem jih videl, je bilo tako čudovitih, da jih je skoraj nemogoče opisati," je zapisal ob barviti galeriji fotografij.

Preberi še Riti Ora na avstralski F1 Lewis Hamilton razkazal moštveno garažo

Na nekaterih fotografijah 41-letnik, ki je na zadnji dirki v Avstraliji v svoji garaži gostil priljubljeno pevko Rito Oro, pozira sam, na drugih mu družbo dela njegova mama. Kot je zapisal sam, je bil zato popolnoma pripravljen na dirko. "Na progo se odpravljam zelo navdihnjen, spočit in še posebej hvaležen za vse, kar sem doživel v teh zadnjih dveh dneh," je zaključil v opisu objave. Očitno so mu prosti trenutki dobro deli, saj je na današnji prvi letošnji sprint dirki osvojil 3. mesto.

KOMENTARJI1

Slash
14. 03. 2026 10.15
Lej lej, njegova mama pa ni tako zagorela !
