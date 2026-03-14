Hamilton z mamo raziskoval lepote Kitajske in se sproščal v naravi

Lewis Hamilton je eden tistih dirkačev, ki proste trenutke pred dirkami rad izkoristi za raziskovanje mesta, v katerem tekmuje. Če mu le dopušča čas, se sprehodi po mestu, uživa v pogledu na prelepo naravo in se kulturno izobražuje. Seveda si privošči tudi kaj dobrega za pod zob, predvsem pa izkorišča čas s svojo mamo. No, vsaj tako je bilo pred veliko nagrado Kitajske.

Dirkaški zvezdnik je svoje sledilce na Instagramu razveselil z objavo fotografij, s katerimi je razkril, kaj vse je počel v zadnjem tednu, natančneje zadnjih dveh dneh. "Veselim se, da lahko vsako leto pridem sem. Letos sem želel doživeti čim več še pred tekmo. Zadnjih 48 ur je bilo polnih kulture in narave – od Rissai Valley do Jiuzhaigou National Park. Jahanje konj, obisk tibetanske vasi in čas, ki sem ga preživel z mamo, so mi prinesli ogromno veselja. Nekaj stvari, ki sem jih videl, je bilo tako čudovitih, da jih je skoraj nemogoče opisati," je zapisal ob barviti galeriji fotografij.