Hana Rodić: Bila sem naivna in neizkušena

Hana Rodić in Goran Jurenec sta se spoznala v resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške, kasneje pa sta se prijavila še v hrvaški Superpar, kjer sta svojo zvezo še bolj poglobila. Hana se je ob tej priložnosti spomnila njunih začetkov, ki so jima predstavljali velik izziv: ''V prvi sezoni šova Superpar sva bila z Goranom na začetku zveze in drug o drugem nisva vedela toliko, koliko veva sedaj. Takrat še nisva živela skupaj, temveč je Goran prihajal v Zagreb, da sva lahko skupaj preživljala čas. Žal mi je edino, da sem bila naivna, neizkušena in prepričana sem, da bi sedaj drugače ravnala v določenih situacijah'' ter dodala, da sodelovanje v šovih jemlje kot življenjsko šolo.