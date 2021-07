Hana Rodić o 'sanjskem' Goranu: Ne potrebujem duhov iz preteklosti

Kakšen je njun odnos zdaj in ali so se strasti med njima kaj pomirile? Kot piše hrvaški portal 24Sata , naj bi se pred kratkim celo slišala, a Hana pravi, da se k njemu ne bi vrnila, tudi če bi bil še vedno samski.

"Pred nekaj dnevi sva se slišala z Goranom v zvezi z neko situacijo in to je to. Jaz sem že zdavnaj šla svojo pot naprej in ne potrebujem duhov iz preteklosti. To je zadnja stvar, na katero vam bom odgovorila v zvezi z Goranom. Vse sem mu oprostila, kar je bilo, in želim mu najboljše. To je pa tudi vse," je v svoji Instagramovi zgodbi zapisala 24-letnica, ki je Gorana spoznala v šovu Sanjski moški Hrvaške in bila z njim v zvezi slabi dve leti.

Kmalu po njunem razhodu je Goran razkril, da se je vrnil v objem svoje nekdanje partnerice Claudie in da sta srečna. No, kot so ugotovili njegovi sledilci, sta si Goran in Claudia pred dobrim mesecem nehala slediti na družbenih omrežjih, zato menijo, da je romance med njima konec. Pred tedni pa je nekdanji hrvaški Sanjski moški tudi obljubil, da bo pojasnil, kaj se je zgodilo in kakšen je njegov stan zdaj.