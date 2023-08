'Hannah Montana je za otroke, Miley je za odrasle moške v petah'

Ameriška pevka Miley Cyrus si je v promocijskem videu za svojo novo pesem Used to be young ogledovala odlomek iz serije Hannah Montana , s katero je zaslovela. Na posnetku njen lik Miley Stewart gleda skozi okno, ob dramatičnem petju v slovo. "To je iz zadnje epizode Hannah Montana. Drama. Tako se bom od sedaj naprej poslavljala od vseh," se je pošalila ob obujanju spominov na serijo.

Nekdanja Disneyjeva zvezdnica je za promocijo svoje nove pesmi v nekaterih mestih izobesila plakate, na katerih so poleg verza iz prihajajoče pesmi napisani verzi iz njenih uspešnic, kot so Flowers, Wrecking Ball, The Climb ter Party in The USA. Miley, ki sicer s Flowers še vedno kraljuje na vrhu glasbenih lestvic, načrtuje izid pesmi Used to be young 25. avgusta.