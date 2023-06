Hans Zimmer med koncertom zaročil partnerko

Z oskarjem nagrajen skladatelj Hans Zimmer je imel v četrtek v londonski areni 02 koncert, kjer je lahko občinstvo uživalo v njegovi glasbi iz filmskih uspešnic, kot so Levji Kralj, Angeli in demoni ter Pirati s Karibov. Poleg izjemne glasbe je koncert popestril še z romantičnim vložkom. Kar na odru je namreč zaročil svojo partnerko Dino De Luca .

Hans Zimmer in Dina De Luca sta zaročena.

65-letni Zimmer je svojo izbranko med glasbenim spektaklom pripeljal na oder in ji dejal: "Zakaj sem te pripeljal sem? Želel sem te vprašati nekaj zelo pomembnega. Si zaklenila zadnja vrata? Je mleko v hladilniku? Imamo v zamrzovalniku kaj sorbeta?" se je na začetku šaljivo obotavljal, nato pa postavil pravo vprašanje: "Se boš poročila z mano?" Dina je prikimala, nato pa sta se zaročenca med glasnim aplavzom publike poljubila in objela. Po zaroki je Hans dejal: "Ostala mi je še ena manjša točka," nato pa zaročenko in množico razveselil z eno izmed njegovih najbolj znanih pesmi Time iz filma Izvor.

Za nemškega skladatelja bo to tretji skok v zakonski jarem. V svoji bogati karieri je prejel kar 12 nominacij za oskarja, prejel je dva: leta 1995 za animirano uspešnico Levji kralj in leta 2002 za znanstvenofantastični film Dune: Peščeni planet.