Hans Zimmer skupaj s partnerji v nakup snemalnih studiev BBC

Pri nakupu studiev poleg 65-letnega Hansa Zimmerja , ki je prejel oskarja za glasbo v animiranem filmu Levji kralj , sodelujejo Zimmerjev poslovni partner Steven Kofsky ter filmska producenta Tim Bevan in Eric Fellner (Pravzaprav ljubezen ), je nedavno sporočil BBC . Po prvih načrtih naj bi prostore snemalnih studiev ohranili in prenovili. Poleg tega naj bi ustanovili neprofitno izobraževalno ustanovo.

BBC je pred časom napovedal, da bo svoje glasbene studie in glasbenike preselil v novo stavbo na vzhodu Londona, ki naj bi jo odprli leta 2025. BBC je kupil prostore, prvotno zgrajene kot kotalkališče, leta 1933. Od takrat je tam igralo veliko umetnikov.

Pred 45 leti je tam prvič delal tudi v Nemčiji rojen skladatelj Zimmer. Sam se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še vedno spominja privlačnosti in želje, da bi se dotaknil sten v upanju, da bi se povezal z umetniki in njihovo izjemno glasbo. Studie je pohvalil kot prostor, kjer se umetnost jemlje resno. "To je bil kraj, ki je glasbenike, ki se želijo uveljaviti, kot sem se jaz, odvrnil od tega, da bi obupali," je dodal Zimmer.

Njegovo filmsko glasbo bo mogoče poslušati to soboto v Križankah v okviru letošnjega Ljubljana festivala. Odlomki iz uspešnic, kot so James Bond, Pirati s Karibov, Gladiator in Medzvezdje in tudi dela Zimmerjevega idola ter vzornika Ennia Morriconeja, bo zaigral Hollywoodski filmski orkester.