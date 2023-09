Harper Beckham mami Victorii: Niti kosmičev ne znaš pripraviti

Oboževalci družine Beckham so, zahvaljujoč Davidu in Victori, ki njihove družinske vragolije rada delita na družbenih omrežjih, vedno na tekočem o tem, kje so in kaj počnejo. Tako je z objavo na Instagramu podjetnica pretekli vikend razkrila, da so prosti čas preživeli v kuhinji. Svoje kuharske spretnosti sta tokrat pokazala najmlajša hčerka zakoncev in slavni nogometaš, Victoria pa je vse skupaj dokumentirala.