Harper Beckham na Bieberjevem koncertu v središču pozornosti

8-letni Harper Beckham, hčerki Davida in Victorie Beckham, so se tisti večer izpolnile sanje. S starejšim bratom Cruzom in očetom Davidom je nastop svojega idola spremljala iz zaodrja. Slavnemu očku je v objektiv uspelo ujeti trenutek, ko je 25-letni Bieber na odru k sebi stisnil malo Harper, ki ga je objela. Presrečna Harper ni skrivala zadovoljstva, na sebi pa je imela pulover iz Bieberjeve kolekcije.