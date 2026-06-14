Harper Beckham ostala pred zaprtimi vrati doma brata Brooklyna

Harper Beckham ima očitno še vedno upanje, da bo rešila svoj odnos z najstarejšim bratom. No, ali pa ga je imela do nedavne situacije, ko se je Brooklyna odločila obiskati, a je pred njegovimi vrati zaman čakala.

Harper je očeta spremljala ob razkritju zvezde. FOTO: Profimedia

Najmlajša članica družine se trenutno z družino mudi v Los Angelesu, kjer s svojo ženo Nicolo Peltz živi tudi najstarejši od njenih bratov. 14-letnica je čez lužo očeta spremljala na razkritju zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih, pozneje pa se je odločila še za obisk brata. Fotografi so jo opazili, kako jo je avtomobil še v svileni rožnati obleki iz dogodka odložil pred Brooklynovo vilo v Beverly Hillsu, a se je dekle že po nekaj sekundah vrnilo nazaj k avtomobilu. Ali 27-letnika ni bilo ali zgolj ni želel odpreti svoji sestri, ostaja vprašanje, a viri blizu družine zatrjujejo, da zakoncev Beckham Peltz v resnici ni bilo doma.

Ob prisotnosti vseh treh otrok, je bila Brooklynova odsotnost še toliko bolj očitna. FOTO: Profimedia