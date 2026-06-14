Harper Beckham ostala pred zaprtimi vrati doma brata Brooklyna

Harper Beckham ima očitno še vedno upanje, da bo rešila svoj odnos z najstarejšim bratom. No, ali pa ga je imela do nedavne situacije, ko se je Brooklyna odločila obiskati, a je pred njegovimi vrati zaman čakala.
Najmlajša članica družine se trenutno z družino mudi v Los Angelesu, kjer s svojo ženo Nicolo Peltz živi tudi najstarejši od njenih bratov. 14-letnica je čez lužo očeta spremljala na razkritju zvezde na hollywoodskem pločniku slavnih, pozneje pa se je odločila še za obisk brata. Fotografi so jo opazili, kako jo je avtomobil še v svileni rožnati obleki iz dogodka odložil pred Brooklynovo vilo v Beverly Hillsu, a se je dekle že po nekaj sekundah vrnilo nazaj k avtomobilu. Ali 27-letnika ni bilo ali zgolj ni želel odpreti svoji sestri, ostaja vprašanje, a viri blizu družine zatrjujejo, da zakoncev Beckham Peltz v resnici ni bilo doma.
Družina Beckham je od začetka letošnjega leta v hudem, zdaj tudi javnem sporu. Prvorojenec slavnih zakoncev Davida in Victorie je svoja starša obtožil nenehnega nadzorovanja in poskusa uničenja njegove zveze z bogato dedinjo dinastije Peltz. Čeprav se bratje javno niso nikoli jasno izražali drug proti drugemu, so nesoglasja seveda vplivala tudi nanje. Romeo, Cruz in Harper ostajajo na strani staršev, zato je dokaj logično, da Brooklyn ne želi imeti opravka z njimi. Sporu ene najbolj slavnih družin na svetu pa še vedno ni videti konca, saj je Brooklyn manjkal tudi na očetovi podelitvi zvezde.
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