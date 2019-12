Harper in Cruz Beckham krščena, dobila zvezdniška botra

14-letni Cruz in 8-letna Harpersta imela ta konec tedna krst. "Danes sem še posebej ponosna, ko gledam Harper in Cruza med krščenjem pred našimi prijatelji in družino. Toliko je stvari, za katere sem hvaležna. Z ljubeznijo, Victoria. Ljubim te, David Beckham," je ponosna zapisala mama štirih otrok in uspešna modna oblikovalka Victoria Beckham in zraven objavila fotografijo obeh krščencev. Cruz je na ta dan nosil črno moško obleko in belo srajco ter kravato, Harper pa je imela na sebi obleko v smetanovi barvi, lase pa je imela spete v elegantno figo.