Harper's Bazaar nagradil ženske leta: Victorii Beckham nagrado podelila hči

Konec leta je tudi čas podeljevanja raznih nagrad tistim, ki so v minevajočem letu pustili svoj pečat. Ženske leta 2024 je tako izbrala tudi revija Harper's Bazaar, ki je slavnostno podelitev gostila v Londonu, med dobitnicami pa so bile pevka Raye, pisateljica dame Jilly Cooper, igralke Nicola Coughlan, Sophie Turner in Ambika Mod ter modna oblikovalka in podjetnica Victoria Beckham.

Victoria Beckham, ki se je po uspešni pevski karieri s skupino Spice Girls podala v podjetniške vode in ustanovila lastno modno znamko, je bila med ženskami, ki so po mnenju revije Harper's Bazaar najbolj zaznamovale leto 2024. Kot podjetnico leta so jo nagradili za inovativnost in predanost britanski in svetovni modni industriji, nagrado pa ji je v imenu revije na odru izročila kar njena 13-letna hči Harper.

Najstnica, ki jo ima z možem, nekdanjim nogometnim zvezdnikom Davidom Beckhamom, nosi isto ime kot revija, organizatorji pa so sporočili, da je bila res ona tista, ki je svoji mami izročila priznanje, skupaj pa sta tudi pozirali fotografom. 13-letnica, ki je najmlajša med otroki zakoncev Beckham, se je modnih dogodkov ob materinem boku že večkrat udeležila.

Naslov so si prislužile še igralke Nicola Coughlan, Sophie Turner in Ambika Mod ter mlada pevka Raye, ki je letos že večkrat stala na odrih, na katerih so ji podelili glasbene nagrade.

Pisateljici Jilly Cooper, ki je sicer odlikovana v naziv dame, je nagrado predal igralec Aidan Turner, ki igra v televizijski adaptaciji njene knjige, podporo pa sta ji prišla izkazat tudi njegova soigralca Bella Maclean in Alex Hassell. Nagrajena je bila za njen neverjeten pol stoletja trajajoč prispevek k literaturi, so pojasnili organizatorji.

Zvezdnica serije Killing Eve in Solo, 74-letna dame Harriet Walter, je kipec v obliki gonga prejela za njeno dolgo kariero, izročil pa ji ga je igralski kolega Brian Cox, ki je v seriji Nasledstvo zaigral njenega moža. Zvezdnica je na rdeči preprogi dejala, da upa, da predstavlja vse starejše ženske, ki še vedno opravljajo svojo službo."Srečna sem, če lahko s tem navdihnem še koga, da verjame vase, to je res dobro," je še povedala.

