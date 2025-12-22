Naslovnica
Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo

Los Angeles, 22. 12. 2025 10.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo

Ameriški filmski in televizijski igralec Harrison Ford bo prejel nagrado za življenjsko delo sindikata SAG-AFTRA. Nagrado, namenjeno posameznikom, ki "utelešajo ideale igralskega poklica", mu bodo izročili marca, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Harrisona Forda je bilo na velikih platnih in na malih ekranih mogoče videti v kultnih vlogah od Indiane Jonesa do Hana Sola. "Harrison Ford je edinstvena osebnost v ameriškem življenju, igralec, čigar ikonični liki so oblikovali svetovno kulturo," je ob novici o nagradi povedal predsednik SAG-AFTRA Sean Astin. Dodal je: "Njegova kariera je neskončno vznemirljiva, vedno se je vračal k svoji ljubezni do igranja. Počaščeni smo, da lahko proslavimo legendo, katere vpliv na našo obrt je neizbrisen."

Harrison Ford
Harrison Ford
FOTO: Profimedia

Ford je, preden je uspel z vlogo Boba Falfe v filmu Ameriški grafiti Georgea Lucasa iz leta 1973, delal kot tesar. Kot je povedal, je počaščen, da prejme to prestižno nagrado. "Priznanje mojih igralskih kolegov mi veliko pomeni," je povedal in dodal, da je večino svojega življenja preživel na filmskih setih, kjer je sodeloval z izjemnimi igralci in ekipami in bil vedno hvaležen, da je del te skupnosti.

Poleg vlog v franšizah Vojna zvezd in Indiana Jones je Ford morda najbolj znan po vlogi Ricka Deckarda v filmu Iztrebljevalec iz leta 1982. V tej vlogi je ponovno zaigral 35 let pozneje v filmu Iztrebljevalec 2049. Televizijsko občinstvo ga je v zadnjih letih spoznalo v serijah 1923 in Shrinking.

Nagrado, namenjeno igralcem, je v preteklosti podeljeval hollywoodski igralski ceh. Med dosedanjimi dobitniki so Robert De Niro, Jane Fonda, Morgan Freeman in Elizabeth Taylor. 32. podelitev nagrad SAG-AFTRA pa se bo odvila 1. marca.

