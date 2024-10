Harrison Ford dobil delo kuharja, a si je odrezal del prsta, zato je bil odpuščen

Harrison Ford je nedavno razkril, da se je pred igralsko kariero preizkusil kot kuhar, a mu ta poklic ni bil najbolj pisan na kožo. V oddaji Jimmyja Kimmla je zvezdnik franšiz Indiana Jones in Vojna zvezd dejal, da je kot kuhar delal le kratek čas, saj so ga zelo hitro odpustili, v tem času pa se mu je imel tudi delovno poškodbo, saj si je med rezanjem korenčka uspel odrezati tudi del prsta.

Legendarni igralec je nedavno prejel prestižno nagrado, ob tem pa po mnenju svojih oboževalcev ni bil videti najbolje. Podjetje Walt Disney Company jo podeljuje posameznikom, ki so pomembno vplivali na Disneyjevo dediščino, 82-letni Ford pa jo je prejel za svoje prispevke zabavni industriji z vlogami, s katerimi se je zapisal v filmsko zgodovino za vedno. Med njimi je lik Hana Sola iz svetovne uspešnice Vojna zvezd in vloga najslavnejšega arheologa ter pustolovca Indiana Jones.

"Moja prva služba je bila delo kuharja v bolnišnici. Ne vem, kaj sem jim povedal, a v roke so mi dali nož in kup korenja, čez nekaj minut pa sem si odrezal del prsta," je priznal 82-letnik in v šali nadaljeval: "A oddelek, kjer si sam nazaj zašil svoje prste, je bil na koncu hodnika, kmalu za obiskom tega pa so te odpustili, ker si lagal o svojih kuharskih sposobnostih."

V sklopu slovesnosti je Ford pred zbrano množico pustil odtise svojih dlani v cementu, medtem ko je delal svoj odtis, pa so tisti, ki so stali dovolj blizu, opazili, da ima igralec težave s podpisom. Na družbenem omrežju so se kmalu začeli vrstiti komentarji njegovih oboževalcev, ki so se spraševali, kaj je z njim narobe in kaj vse bi utegnilo biti v ozadju. "Ne izgleda dobro", "Čestitam mu z vsem srcem, a se mi hkrati para srce, ko ga gledam tako slabotnega" ter "Ali je še koga zaskrbelo opažanje, da lahko z eno roko stisne bolj kot z drugo? To nikakor ni dober znak."