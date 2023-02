Harrison Ford: Helen Mirren je še vedno seksi.

Harrison Ford je brez kančka dvoma prepričan, da je njegova stanovska kolegica Helen Mirren kljub letom še vedno enako privlačna kot nekoč. Ford in Mirren, ki sta prvič sodelovala pri filmu Obala komarjev iz leta 1986, trenutno skupaj igrata v seriji 1923, o seksapilu tri leta mlajše Angležinje pa je 80-letni igralec spregovoril kar v pogovorni oddaji The Late Show z voditeljem Stephenom Colbertem.

Voditelju je povedal, da se je zaradi igralke potegoval za vlogo v neki seriji, kasneje pa da sta skupaj posnela še omenjeno dramo iz leta 1986. "Seksi je bila in je še vedno," je ob pogledu dejal voditelj, s čimer se je strinjal tudi igralec, ki je potrdil, da je še vedno zelo privlačna. Njegove besede so naletele na val navdušenja s strani gledalcev, ki so besede pospremili z bučnim aplavzom.

Colbert je nato Forda vprašal, če se je z igralko kdaj poljubljal in se ob tem pošalil, da ga to sprašuje zgolj zato, ker se sam lahko pohvali s takšnim podvigom. "Ko sem jo prvič gostil v šovu, mi je prislinila poljub," se je pohvalil voditelj in priznal, da je bil še dobrih pet minut po poljubu popolnoma otrpel.