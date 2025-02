Harrison Ford poskrbel za obilico smeha: med govorom je jedel čips

Podelitve nagrad in drugi dogodki, kjer se zberejo slavni in vplivni, pogosto poskrbijo za obilico smeha in trenutkov, ki ljudem ostanejo v spominu celo bolj kot dogajanje. Nič drugače ni bilo niti na tokratni podelitvi nagrad SAG Ceha filmskih igralcev. Igralec Harrison Ford je namreč poskrbel za viralen trenutek, ki uporabnike družbenih omrežij zabava že več dni.

Medtem ko je igralka Jessica Williams med podelitvijo nagrad za mizo predstavljala svojo igralsko kariero, je Ford začel gristi čips. Ko je ugotovil, da je v kadru tudi on, je nehal žvečiti in čips umaknil izpred objektivov, kar je občinstvo, zbrano v dvorani, nasmejalo. Ob tem je v smeh bruhnila tudi igralka. "Rekla sem mu, naj se obrne stran," je zaklicala. Igralec se je zatem obrnil in skril za igralko. Ko je končala govor, sta se igralca obrnila eden proti drugemu in se iskreno nasmejala.

Dogodek je nemudoma zakrožil po družbenih omrežjih. "Harrison Ford je tam samo zaradi brezplačne hrane," se je pošalil eden od uporabnikov. Ni znano sicer, ali je bila njegova gesta namerna. "Če poznate Harrisov humor, veste, da je bilo to namerno," je trdil drugi uporabnik.