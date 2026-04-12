Harrison Ford s pomočjo igralstva premagal depresijo: Bil sem bolan

Igralec Harrison Ford je v podkastu Awards Chatter spregovoril o temačnem obdobju, ki ga je preživljal kot študent. Zvezdnik filmov o Indiana Jonesu in Vojni zvezd je razkril, da se je v tistem času boril z depresijo, pomagal pa mu je predmet dramske igre, kjer se je prvič srečal z igralstvom, ki je postalo njegov poklic in pravo zdravilo.
"Vstal sem iz svoje enojne postelje, šel do telefona, naročil pico in se do prihoda dostavljalca ponovno vlegel v posteljo. Nato sem pojedel pico, karton vrgel v kot in odšel spat. Imel sem svojo sobo in moral bi na predavanja, a sem le redko šel. Ko sem se ob redkih priložnostih vendarle odpravil do predavalnice, sem prišel do vrat, se tam obrnil in odkorakal nazaj v sobo. Nisem bil le depresiven, bil sem bolan. Bil sem družabno bolan in psihično se nisem počutil v redu," je bil iskren 83-letnik.
Ko je moral zvišati povprečje ocen, se je vpisal na dramsko igro, kjer si je našel družbo, ki ga je podpirala in mu nudila pravo oporo. Kot se je spominjal v intervjuju, je takrat le bežno prebral opis predmeta, kjer so med drugim zapisali, da bodo študenti brali in analizirali dramska dela. Česar ni prebral, je, da bodo nato morali sodelovati tudi v uprizoritvah, česar pa sam do takrat ni še nikoli počel.
"To je bilo presenečenje," je dejal in dodal: "Ugotovil sem, da so kolegi študenti, ki sem jih do takrat imel za piflarje in odpadnike, v resnici najbolj zanimivi ljudje, kar sem jih kdaj spoznal. Počeli so stvari, ki jih nisem zares razumel. Pripovedovali so zgodbe o življenju, nekateri med njimi pa so imeli izjemne veščine razumevanja človeškega vedenja. Tako sem med pripovedovalci zgodb našel svoje mesto. To je spremenilo moj svet in življenje."
Ford je v naslednjih petih desetletjih zgradil izjemno kariero in nastopil v nekaterih nepozabnih vlogah, kot sta Indy v franšizi Indiana Jones in Han Solo v Vojni zvezd.
Awards Chatter je bil tedenski podkast, ki ga je vodil novinar Clay Cane. V njem je gostil ugledne osebnosti iz filmske industrije, kot so igralci, režiserji in scenaristi, ter z njimi vodil poglobljene intervjuje o njihovi karieri, življenjskih izkušnjah in ustvarjalnih procesih. Podkast je bil znan po svojih intimnih in iskrenih pogovorih.
Franšiza 'Indiana Jones' je serija pustolovskih filmov, ki spremljajo arheologa in pustolovca dr. Henryja 'Indiana' Jonesa Jr. v njegovih misijah iskanja in reševanja mističnih artefaktov pred nacisti in drugimi zlikovci. Filmi so znani po svoji mešanici akcije, humorja in zgodovinskih referenc. 'Vojna zvezd' (Star Wars) pa je epska znanstvenofantastična saga, ki se odvija v galaksiji, daleč, daleč stran, in pripoveduje zgodbe o boju med dobrim in zlim, vključno z Jedi vitezi, Sith lordi, uporniki in Imperijem. Obe franšizi sta postali kulturni fenomena in pustili neizbrisen pečat v popularni kulturi.
Dramska igra kot študijski predmet vključuje preučevanje gledališke umetnosti, vključno z analizo dramskih besedil, zgodovino gledališča, tehnikami igranja, režijo in produkcijo. Študenti se pogosto ne le učijo o drami, temveč tudi sodelujejo pri uprizoritvah, kar jim omogoča praktično izkušnjo gledališke umetnosti in razvoj veščin, kot so javno nastopanje, interpretacija likov in sodelovanje v skupini.
