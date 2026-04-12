Tuja scena

Harrison Ford s pomočjo igralstva premagal depresijo: Bil sem bolan

Los Angeles, 12. 04. 2026 09.25

Avtor:
K.Z.
Harrison Ford

Harrison Ford je v nedavnem intervjuju spregovoril o boju z depresijo, s katero se je soočil že v času študija. Kot je dejal, je bilo njegovo duševno zdravje takrat na preizkušnji, uteho in zdravilo pa je našel, ko se je podal v igralske vode.

Igralec Harrison Ford je v podkastu Awards Chatter spregovoril o temačnem obdobju, ki ga je preživljal kot študent. Zvezdnik filmov o Indiana Jonesu in Vojni zvezd je razkril, da se je v tistem času boril z depresijo, pomagal pa mu je predmet dramske igre, kjer se je prvič srečal z igralstvom, ki je postalo njegov poklic in pravo zdravilo.

Harrison Ford je razkril, da je v študentskih letih trpel za depresijo.
FOTO: Profimedia

"Vstal sem iz svoje enojne postelje, šel do telefona, naročil pico in se do prihoda dostavljalca ponovno vlegel v posteljo. Nato sem pojedel pico, karton vrgel v kot in odšel spat. Imel sem svojo sobo in moral bi na predavanja, a sem le redko šel. Ko sem se ob redkih priložnostih vendarle odpravil do predavalnice, sem prišel do vrat, se tam obrnil in odkorakal nazaj v sobo. Nisem bil le depresiven, bil sem bolan. Bil sem družabno bolan in psihično se nisem počutil v redu," je bil iskren 83-letnik.

Preberi še Harrison Ford dobil delo kuharja, a si je odrezal del prsta, zato je bil odpuščen

Ko je moral zvišati povprečje ocen, se je vpisal na dramsko igro, kjer si je našel družbo, ki ga je podpirala in mu nudila pravo oporo. Kot se je spominjal v intervjuju, je takrat le bežno prebral opis predmeta, kjer so med drugim zapisali, da bodo študenti brali in analizirali dramska dela. Česar ni prebral, je, da bodo nato morali sodelovati tudi v uprizoritvah, česar pa sam do takrat ni še nikoli počel.

Preberi še Oboževalci Harrisona Forda zaskrbljeni: Ne izgleda dobro

"To je bilo presenečenje," je dejal in dodal: "Ugotovil sem, da so kolegi študenti, ki sem jih do takrat imel za piflarje in odpadnike, v resnici najbolj zanimivi ljudje, kar sem jih kdaj spoznal. Počeli so stvari, ki jih nisem zares razumel. Pripovedovali so zgodbe o življenju, nekateri med njimi pa so imeli izjemne veščine razumevanja človeškega vedenja. Tako sem med pripovedovalci zgodb našel svoje mesto. To je spremenilo moj svet in življenje."

Ford je v naslednjih petih desetletjih zgradil izjemno kariero in nastopil v nekaterih nepozabnih vlogah, kot sta Indy v franšizi Indiana Jones in Han Solo v Vojni zvezd.

Razlagalnik

Awards Chatter je bil tedenski podkast, ki ga je vodil novinar Clay Cane. V njem je gostil ugledne osebnosti iz filmske industrije, kot so igralci, režiserji in scenaristi, ter z njimi vodil poglobljene intervjuje o njihovi karieri, življenjskih izkušnjah in ustvarjalnih procesih. Podkast je bil znan po svojih intimnih in iskrenih pogovorih.

Franšiza 'Indiana Jones' je serija pustolovskih filmov, ki spremljajo arheologa in pustolovca dr. Henryja 'Indiana' Jonesa Jr. v njegovih misijah iskanja in reševanja mističnih artefaktov pred nacisti in drugimi zlikovci. Filmi so znani po svoji mešanici akcije, humorja in zgodovinskih referenc. 'Vojna zvezd' (Star Wars) pa je epska znanstvenofantastična saga, ki se odvija v galaksiji, daleč, daleč stran, in pripoveduje zgodbe o boju med dobrim in zlim, vključno z Jedi vitezi, Sith lordi, uporniki in Imperijem. Obe franšizi sta postali kulturni fenomena in pustili neizbrisen pečat v popularni kulturi.

Dramska igra kot študijski predmet vključuje preučevanje gledališke umetnosti, vključno z analizo dramskih besedil, zgodovino gledališča, tehnikami igranja, režijo in produkcijo. Študenti se pogosto ne le učijo o drami, temveč tudi sodelujejo pri uprizoritvah, kar jim omogoča praktično izkušnjo gledališke umetnosti in razvoj veščin, kot so javno nastopanje, interpretacija likov in sodelovanje v skupini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
dominvrt
Portal
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641