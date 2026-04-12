Harrison Ford s pomočjo igralstva premagal depresijo: Bil sem bolan

Igralec Harrison Ford je v podkastu Awards Chatter spregovoril o temačnem obdobju, ki ga je preživljal kot študent. Zvezdnik filmov o Indiana Jonesu in Vojni zvezd je razkril, da se je v tistem času boril z depresijo, pomagal pa mu je predmet dramske igre, kjer se je prvič srečal z igralstvom, ki je postalo njegov poklic in pravo zdravilo.

"Vstal sem iz svoje enojne postelje, šel do telefona, naročil pico in se do prihoda dostavljalca ponovno vlegel v posteljo. Nato sem pojedel pico, karton vrgel v kot in odšel spat. Imel sem svojo sobo in moral bi na predavanja, a sem le redko šel. Ko sem se ob redkih priložnostih vendarle odpravil do predavalnice, sem prišel do vrat, se tam obrnil in odkorakal nazaj v sobo. Nisem bil le depresiven, bil sem bolan. Bil sem družabno bolan in psihično se nisem počutil v redu," je bil iskren 83-letnik.

Ko je moral zvišati povprečje ocen, se je vpisal na dramsko igro, kjer si je našel družbo, ki ga je podpirala in mu nudila pravo oporo. Kot se je spominjal v intervjuju, je takrat le bežno prebral opis predmeta, kjer so med drugim zapisali, da bodo študenti brali in analizirali dramska dela. Česar ni prebral, je, da bodo nato morali sodelovati tudi v uprizoritvah, česar pa sam do takrat ni še nikoli počel.

"To je bilo presenečenje," je dejal in dodal: "Ugotovil sem, da so kolegi študenti, ki sem jih do takrat imel za piflarje in odpadnike, v resnici najbolj zanimivi ljudje, kar sem jih kdaj spoznal. Počeli so stvari, ki jih nisem zares razumel. Pripovedovali so zgodbe o življenju, nekateri med njimi pa so imeli izjemne veščine razumevanja človeškega vedenja. Tako sem med pripovedovalci zgodb našel svoje mesto. To je spremenilo moj svet in življenje." Ford je v naslednjih petih desetletjih zgradil izjemno kariero in nastopil v nekaterih nepozabnih vlogah, kot sta Indy v franšizi Indiana Jones in Han Solo v Vojni zvezd.